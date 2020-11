Πολιτική

Άγκυρα: Το Oruc Reis ολοκληρώνει τις εργασίες του

Πότε θα αποχωρήσει από την περιοχή σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας. Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας αφήνει να εννοηθεί πως οι εργασίες του Oruc Reis θα ολοκληρωθούν στις 29 Νοεμβρίου και θα αποχωρήσει από την περιοχή στην οποία βρίσκεται.

«Το πλοίο Oruc Reis στο πλαίσιο του προγράμματος “Demre 2B συλλογής δεδομένων” ξεκίνησε έρευνες στις 10 Αυγούστου και μέχρι σήμερα συγκέντρωσε δεδομένα σε έκταση 8.149 τετρ. χιλιομέτρων. Με τη σημερινή NAVTEX θα γίνει συγκέντρωση δεδομένων σε περιοχή 2.806 τετρ. χιλιομέτρων και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 29 Νοεμβρίου» ανέφερε το υπουργείο σύμφωνα με την kathimerini.gr.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν στη συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV δήλωσε πως «το Oruc Reis μέχρι τέλους του μήνα είναι εκεί. Αργότερα μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες του και να αποχωρήσει από την περιοχή και να πάει σε εντελώς διαφορετικό σημείο. Δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο εκεί. Εμείς θέλουμε διερευνητικές επαφές. Να συζητήσουμε την υφαλοκρηπίδα, το καθεστώς των νησιών» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Καλίν πρότεινε και «κοινές έρευνες και κοινές γεωτρήσεις» στην ανατολική Μεσόγειο.