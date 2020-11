Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για χαλάρωση των μέτρων

Το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των μέτρων και η διασπορά του ιού στην χώρα. Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία.

Για την εξάπλωση του κορονοϊού στην χώρα και τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο καθηγητής Μικροβιολογίας στο Παν. Δυτικής Αττικής Αλκιβιάδης Βατόπουλος.



Σύμφωνα με τον κ. Βατόπουλο τις τελευταίες δυο ημέρες υπάρχει μια μείωση στα κρούσματα, ωστόσο όπως είπε «η εξάπλωση του ιού στην χώρα ήταν μεγαλύτερη από ότι πιστεύαμε». Παράλληλα, σημείωσε ότι «τα κρούσματα θα μειωθούν, το θέμα είναι με τι κόστος».



Τόνισε για ακόμα μια φορά ότι χρειάζεται πιστή τήρηση των μέτρων για να μειωθούν τα κρούσματα του κορονοϊού και υπογράμμισε ότι «εφόσον δεν μπορεί να τιθασευτεί η επιδημία τώρα, θα πρέπει να συζητηθεί αυστηροποίηση των μέτρων»

Όπως είπε υπάρχει μια μικρή επιπέδωση της καμπύλης, όπως τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για χαλάρωση των μέτρων».



Απαντώντας σε ερώτηση για τα κρούσματα στην Εκκλησία ανέφερε πως «αρνητές της του ιού υπάρχουν παντού», ωστόσο όπως είπε «η επίσημη Εκκλησία έχει συνεργαστεί με το κράτος. Θα προτιμούσα μεγαλύτερη συμμετοχή».

Σχολιάζοντας τις εικόνες από την Σερβία όπου πιστοί φιλούσαν το σκήνωμα του Πατριάρχη Ειρηναίου, ο οποίος πέθανε από κορονοϊό, ο κ. Βατόπουλος σημείωσε ότι «τα σώματα των νεκρών από κορονοϊό εξακολουθούν να είναι μολυσματικά».