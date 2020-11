Κοινωνία

Διώρυγα Κορίνθου: “Κόλλησε” πλοίο μετά από κατολίσθηση (εικόνες)

Νέο πρόβλημα μέσα σε λίγες ημέρες στην λειτουργία του καναλιού, μετά την υποχώρηση πρανών.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες “κόλλησε” πλοίο στην Διώρυγα της Κορίνθου καθώς υποχώρησαν πρανή με αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και κομμάτια από τα βράχια μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, oλόκληρη πλαγιά κατέρρευσε και κατέληξε μέσα στην Διώρυγα της Κορίνθου, το βράδυ του Σαββάτου.

Υπολογίζεται ότι έπεσαν περίπου 1.000 με 1.200 κυβικά υλικού στο ύψος κάτωθι του Βιολογικού.

Το πλοίο, που διέσχιζε την Διώρυγα εκείνη την ώρα “κόλλησε” και έγιναν πολύωρες προσπάθειες για να αποκολληθεί.

Πηγή: korinthostv.gr