“Εξοικονομώ – Αυτονομώ”: Tα δικαιολογητικά και οι επιδοτήσεις

Το νέο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων ανά Περιφέρεια. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Στην τελική ευθεία για την προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η δημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ακολουθεί, στις 9 Δεκεμβρίου η έναρξη υποβολής αιτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Το καινούργιο "Εξοικονομώ" είναι το πιο μεγάλο και το πιο ελκυστικό από όλα τα σχετικά προγράμματα που βγήκαν μέχρι σήμερα, επισημαίνει σε δηλώσεις του προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και προσθέτει «ο προϋπολογισμός του είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο. Η ένταση της κρατικής ενίσχυσης είναι σχεδόν διπλάσια. Οι κοινωνικές ομάδες που αφορά είναι περισσότερες, ενώ με την προσθήκη των δράσεων της "έξυπνης ενέργειας" το νέο "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" γίνεται πιο σύγχρονο αλλά και πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τον στόχο της ενεργειακής εξοικονόμησης. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι έρχεται σε μια στιγμή που η μεγάλη ύφεση που έφερε ο κορονοϊός παντού πιέζει τα νοικοκυριά και την αγορά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη τονωτική ένεση - μέσω Βρυξελλών - για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία».

Το ΥΠΕΝ ανέβαλε την πρεμιέρα του προγράμματος για δέκα ημέρες λόγω του κορονοϊού, ενώ για τον ίδιο λόγο στο νέο χρονοδιάγραμμα οι περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας - όπου τα προβλήματα με την πανδημία είναι εντονότερα - μετατέθηκαν στο τέλος.

Επίσης, το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση. Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο, και εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα, αλλά θα υποβάλλεται σε επόμενο βήμα της διαδικασίας.

Στις βασικές καινοτομίες του νέου προγράμματος περιλαμβάνονται αφενός η δυνατότητα χρηματοδότησης, για πρώτη φορά, των νοικοκυριών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και υποδομής φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, καθώς και η απλουστευμένη διαδικασία υπαγωγής πολυκατοικιών στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα της ΡΑΕ για την ενεργειακή φτώχεια, την περασμένη εβδομάδα, οι παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης με τον καλύτερο δείκτη κόστους / οφέλους (δηλαδή εκείνες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας με μικρότερη δαπάνη) είναι κατά σειρά η μόνωση, το σύστημα θέρμανσης και τα κουφώματα. Προκύπτει επίσης ότι οι επενδύσεις οικονομικά είναι πιο αποδοτικές στα μεγαλύτερα κτίρια καθώς και στα κτίρια που πριν τις παρεμβάσεις κατατάσσονται σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία (είναι δηλαδή ενεργοβόρα).

Το νέο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων διαμορφώνεται ανά Περιφέρεια ως εξής:

Θεσσαλίας: 09.12.2020

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020

Αττικής 14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020

Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021

Πολυκατοικίες 18.01.2021

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:

Στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» υπάρχουν πλέον τριών ειδών αιτήσεις. Μια για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο για πολυκατοικίες.

1. Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

2. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α:

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

3. ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» Αίτηση

Πολυκατοικίας Τύπου Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις):

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης - αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Τα κίνητρα του προγράμματος αφορούν:

-Επιχορήγηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων των επιλέξιμων ακινήτων σε ποσοστό έως 85% και 95% για τις λιγνιτικές περιοχές.

Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α ? Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

- Δυνατότητα χορήγησης άτοκου δανείου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μόνο με ίδια κεφάλαια δεν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής από το πρόγραμμα. Επίσης, η ιδιωτική συμμετοχή, στην περίπτωση των αιτήσεων πολυκατοικίας τύπου Β, θα καλύπτεται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.

Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α' ΠΕΑ.

Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α' ΠΕΑ.

Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Οι επενδύσεις που επιδοτούνται περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης και άλλα συστήματα αυτονόμησης όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές), σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home), αναβάθμιση ανελκυστήρα και αναβάθμιση φωτισμού. Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού επιτρέπεται μόνον εάν με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας η κατοικία κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ).

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από:

τα 50.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,

τα 80.000 ευρώ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με το εισόδημα των αιτούντων φαίνονται στον συνημμένο πίνακα. Επισυνάπτεται επίσης ο πλήρης Οδηγός του προγράμματος.