Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: υποχρεωτική η αναβολή στις μειώσεις φόρων

Τι είπε για την προκαταβολή φόρου, το τέλος επιτηδεύματος και την συνέχιση των αναστολών συμβάσεων εργασίας. Οι αντοχές του Προϋπολογισμού και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Ο Προϋπολογισμός του 2021 έχει 7 δις για μέτρα για τον κορονοϊό, εκ των οποίων τα 4 δις είναι προδιαγεγραμμένα (πχ. μείωση ασφαλιστικών εισφορών), ενώ τα άλλα 3 δις θα υπάρχουν σε αποθεματικό ταμείο για να στηρίζονται κλάδοι και επιχειρήσεις, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας», τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Αν. Υπουργός Οικονομικών απάντησε για την προκαταβολή φόρου το 2021 απάντησε ότι «ο Προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί έχει τις γενικές κατευθύνσεις. Θα δούμε τα επί μέρους εν καιρώ».

Ακόμη, ανέφερε ότι «θα συνεχίσουν και τους επόμενους μήνες να υπάρχουν αναστολές συμβάσεων εργασίας, καθώς θα διατηρηθούν οι περιορισμοί λειτουργίας σε ορισμένους κλάδους», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει και η στήριξη των εν λόγω υπαλλήλων.

Απαντώντας στην κριτική του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο Αν. Υπ. Οικονομικών είπε ότι έχει δοθεί επιπλέον 1 δις ευρώ για την Υγεία φέτος και ότι δεν θα υπάρξουν νέα μνημόνια, συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

«Υπάρχει πολύ ισχυρή πιθανότητα να είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τον Προϋπολογισμό που έχει καταρτιστεί, μένει να το δούμε», επεσήμανε ο κ. Σκυλακάκης, ερωτηθείς εάν θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στην μείωση-κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ή άλλες φοροελαφρύνσεις για τις οποίες είχε δεσμευτεί.

«Η δυνατότητα που έχουμε για το 2021 είναι να παίρνουμε “μέτρα Covid” και όχι άλλα μέτρα ενίσχυσης ή ελάφρυνσης, μόνιμου χαρακτήρα, καθώς δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ρήτρα δαπανών. Θα μπορέσουμε από τον Μάρτιο - Απρίλιο να δούμε για τέτοιου είδους παρεμβάσεις», σημείωσε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών.

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, επεσήμανε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν από την αρχή του έτους να τρέχουν προγράμματα για επενδύσεις, με παράλληλη κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, ώστε τελικώς τα χρήματα που «θα πέσουν» στην αγορά να είναι πολύ περισσότερα από τα 19 δις ευρώ της ΕΕ.