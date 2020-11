Οικονομία

Κορονοϊός: Πότε και πώς θα ανοίξει η αγορά

Πρώτο μέλημα η δημόσια υγεία, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Τις επόμενες μέρες οι αποφάσεις.

«Αξιολογούμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα και σύντομα, πιθανώς τις αμέσως επόμενες ημέρες, αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν το άνοιγμα της αγοράς και τους τρόπους με τους οποίους αυτό θα γίνει». Αυτό τονίζει μεταξύ των άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης στη συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και προσθέτει: «έχουμε απόλυτη γνώση για το τι συμβαίνει στην αγορά και μάλιστα σε όλα της τα επίπεδα».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι πρωταρχικό μέλημα της Κυβέρνησης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα όμως, είναι και η στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων «καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν περιορίζονται μόνο στο διάστημα κατά το οποίο ισχύει το lockdown», ενώ ταυτόχρονα, «η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο με γνώμονα την ταχύτητα».

Η ελληνική οικονομία, σημειώνει ο κ. Παπαθανάσης, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον μέχρι και τη δεύτερη φάση της πανδημίας, που είναι εμφανώς σκληρότερη και πιο επώδυνη από την πρώτη, βρισκόταν σε φάση ανάταξης έναντι του δευτέρου τριμήνου. «Δουλεύουμε εντατικά και δημιουργούμε τους μηχανισμούς έτσι ώστε πολύ γρήγορα να απορροφηθούν εμπροσθοβαρώς τα απαιτούμενα χρήματα» είπε ο αναπληρωτής υπουργός υπενθυμίζοντας ότι, εκτός από τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, η χώρα θα διαχειριστεί επιπλέον 40 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ ‘21 -'22 και άλλων ταμείων.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για τη μεγαλύτερη δυνατόν αξιοποίηση του αναπτυξιακού νόμου από τις επιχειρήσεις ο κ. Παπαθανάσης αποκαλύπτει στη συνέντευξή του, τους άξονες των αλλαγών που σχεδιάζονται. Υπογραμμίζει πως το να επιτευχθούν σημαντικά πλήγματα «στο τέρας της γραφειοκρατίας», στον τομέα των επενδύσεων, αποτελεί για την κυβέρνηση, αλλά και για τον ίδιο προσωπικά, ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα και γνωστοποιεί ότι οι αλλαγές που προωθούνται αφορούν στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην αποφυγή ταυτόχρονης υποβολής πληθώρας αιτημάτων και, γενικότερα, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου επεξεργασίας όλων, ανεξαιρέτως, των αιτημάτων.

Κι όπως σημειώνει ο ίδιος: «σχεδιάζουμε δράσεις ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανία, δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και δράσεις συνεργατικών σχηματισμών. Κομβικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσουν τα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου, γι'αυτό και ήδη αναμορφώνουμε πολλές χρονοβόρες διαδικασίες».

Αναλυτικά, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης στη συνέντευξη του στο ΑΠΕ- αναφέρει τα εξής:

Βρισκόμαστε στη μέση της δεύτερης φάσης της καραντίνας, σε μια διαδικασία που αφενός η κυβέρνηση διαθέτει πλέον τη σχετική εμπειρία διαχείρισης, αφετέρου η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη από την πρώτη περίοδο της καραντίνας. Ποια είναι τα βασικά μέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς τις κατηγορίες των επαγγελματιών που πλήττονται και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επαναλειτουργία της αγοράς;

Έχουμε απόλυτη γνώση για το τι συμβαίνει στην αγορά και μάλιστα σε όλα της τα επίπεδα. Πρωταρχικό μέλημα της Κυβέρνησης, τόσο κατά την πρώτη φάση της καραντίνας όσο και κατά τη δεύτερη την οποία διανύουμε τώρα, παραμένει η προστασία της δημόσιας υγείας για την οποία θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα. Έτσι, κάθε μέτρο που λαμβάνεται στοχεύει αρχικά στον περιορισμό της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Παράλληλα, η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν περιορίζονται μόνο στο διάστημα κατά το οποίο ισχύει το lockdown, είναι προτεραιότητά μας, όπως έχουμε αποδείξει και συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε. Γνωρίζουμε σε βάθος τα προβλήματα και φροντίζουμε να είμαστε συνέχεια δίπλα σε όλους όσοι έχουν ήδη πληγεί, πλήττονται τώρα ή πρόκειται να πληγούν στο διάστημα που ακολουθεί. Για αυτό και παράλληλα με την ανακοίνωση των λεπτομερειών του νέου γενικευμένου lockdown ανακοινώθηκαν και νέα μέτρα στήριξης για εργοδότες και εργαζόμενους, ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Επιδείξαμε σύνεση, προσοχή και αποφασιστικότητα στη διαχείριση των κονδυλίων, σε αντίθεση με όσα απαιτούσε η αντιπολίτευση, να εξαντλούσαμε άπαξ, δηλαδή, όλες μας τις δυνατότητες. Σύμφωνα και με τους τελευταίες ανακοινώσεις, για το τρέχον lockdown περισσότερα από 3,3 δισ. ευρώ θα ενισχύσουν την αγορά.

Η κυβέρνηση οφείλει να έχει σχέδιο άμεσης εφαρμογής ώστε να ανταποκριθεί χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση στην ανάγκη της αγοράς για επαναλειτουργία. Το σχέδιο επανεκκίνησης της αγοράς ξεκινά από την πρώτη ημέρα που επισήμως θα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός κατόπιν εισήγησης της επιστημονικής κοινότητας ότι λήγει η γενική απαγόρευση . Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό και αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία, τα έκτακτα μέτρα λήγουν στις 30 Νοεμβρίου. Βέβαια αυτό θα επαναξιολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα παντα σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία .

Έχουμε και αξιοποιούμε την εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού αναφορικά με την επαναλειτουργία της αγοράς, πάντοτε με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Αξιολογούμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα και σύντομα, πιθανώς τις αμέσως επόμενες ημέρες, αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν το άνοιγμα της αγοράς και τους τρόπους με τους οποίους αυτό θα γίνει.

Οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας στην πανδημία και η επόμενη ημέρα βρίσκονται συνέχεια στο κέντρο των συζητήσεων του επιχειρηματικού κόσμου, που βλέπει ότι δημιουργείται μία μοναδική ευκαιρία για αλλαγή του οικονομικού - παραγωγικού μοντέλου με το σχέδιο ανάκαμψης. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποιες δράσεις έχει θέσει ως στόχους;

Η ελληνική οικονομία, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον μέχρι και τη β΄ φάση της πανδημίας που είναι εμφανώς σκληρότερη και πιο επώδυνη από την πρώτη, βρισκόταν σε φάση ανάταξης έναντι του δευτέρου τριμήνου . Όπως είναι φυσικό, όμως, η οικονομία, εν μέσω αυτής της γενικευμένης κρίσης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, παρασύρεται σε ύφεση. Παρ' όλα αυτά στο προηγούμενο διάστημα, καταφέραμε να βγούμε με επιτυχία τρεις φορές στις αγορές. Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια που πετύχαμε με την έκδοση 10ετούς ομολόγου και τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αποδείκνυαν, κατά το συγκεκριμένο διάστημα, ενίσχυσαν την στήριξη των επενδυτών. Ομοίως, η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στην κυβερνητική διαχείριση αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη έκδοση 15ετούς ομολόγου με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού. Αντλήθηκαν από τις αγορές 2 δισ. ευρώ με κόστος κάτω από το 1.2%. Το κόστος δανεισμού μειώθηκε κατά περισσότερο από ? ενώ ο χρονικός ορίζοντας της έκδοσης φτάνει μέχρι το 2035, πέραν δηλαδή της περιόδου που καλυπτόταν η βιωσιμότητα του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους από τις αποφάσεις του Eurogroup τα προηγούμενα χρόνια.

Η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας κατά το 2020 παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά 9 μονάδες και πλέον η χώρα βρίσκεται στην 49η θέση μεταξύ 63 οικονομιών, από την 58η την οποία κατείχε το 2019. Αναφορικά με τις επενδύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ernst & Young η οποία καταγράφει και μελετά την πορεία των διεθνών επενδύσεων, η Ελλάδα έχει ήδη ανέλθει 6 θέσεις και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα ανέβει και άλλες 6 εντός του 2021. Προσφατα ο αυστηρός οίκος moody's εν μεσω της πανδημίας μας αναβάθμισε. Συνεχίζουμε όμως αυτο που ξεκινήσαμε τον Ιουλιο του 2019 και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για επενδύσεις, ώστε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε σε φορολογικές ελαφρύνσεις των επιχειρήσεων, απλουστεύσαμε σημαντικά και επιταχύναμε την αδειοδότηση των επενδύσεων, ψηφιοποιήσαμε διαδικασίες, απεγκλωβίσαμε εμβληματικές στρατηγικές επενδύσεις και συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο με γνώμονα την ταχύτητα. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο.

Η χώρα μας αναμένει τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός, λαμβάνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό επιχορηγήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ μας στην Ευρωζώνη. Εκτός από τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, προετοιμαζόμαστε να διαχειριστούμε επιπλέον 40 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ ‘21 -'22 και άλλων ταμείων. Ως προς το ταμείο ανάκαμψης οι δεσμεύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2023 και οι εκταμιεύσεις έως το 2026. Δουλεύουμε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση και ο στόχος μας είναι να μην υπάρχει ούτε η παραμικρή απώλεια πόρων. Δημιουργούμε τους μηχανισμούς έτσι ώστε πολύ γρήγορα να απορροφηθούν εμπροσθοβαρώς τα απαιτούμενα χρήματα.

Σχετικά με τον Αναπτυξιακό νόμο έχετε δηλώσει ότι στόχος είναι, από τα δύο έτη, κατά μέσο όρο, που χρειάζεται μία επένδυση για να αξιολογηθεί και να χρηματοδοτηθεί, να μειωθεί στους δύο μήνες. Πως σχεδιάζετε να γίνει αυτό και τι χρονικό ορίζοντα δίνετε για να επιτευχθεί αυτή η αναμόρφωση;

Το να καταφέρουμε σημαντικά πλήγματα στο τέρας της γραφειοκρατίας, στον τομέα των επενδύσεων, αποτελεί -για εμάς ως κυβέρνηση αλλά και προσωπικά- ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα. Καταρχάς, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ήδη έχουμε αυξήσει τον αριθμό των επιτροπών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς και τον αριθμό των ίδιων μελών που συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές. Στο ίδιο πλαίσιο, σκοπεύουμε να περάσουμε σχετική διάταξη ώστε στις επιτροπές αυτές να συμμετέχουν και στελέχη πέραν των αρμοδίων υπηρεσιών, δηλαδή να συμμετέχουν και από άλλες υπηρεσίες των υπουργείων. Στα άμεσα σχέδιά μας είναι και να αυξήσουμε, με σχετική διάταξη, τις αμοιβές των αξιολογητών, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκριση από τη δική τους πλευρά. Παράλληλα, εμπλουτίζουμε τα εθνικά μητρώα πιστοποιημένων αξιολογητών με τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων εγγραφής σε αυτά ενώ απλοποιούμε και τις διαδικασίες του πληροφοριακού συστήματος με στόχο να επιταχύνονται όλα τα στάδια υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου.

Η δυνατότητα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στον νόμο, θα γίνεται πλέον σε 3 καθορισμένες ημερομηνίες ετησίως ώστε οι επενδυτές να είναι ενήμεροι και να προετοιμάζονται εγκαίρως. Στόχος μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η αποφυγή ταυτόχρονης υποβολής πληθώρας αιτημάτων και, γενικότερα, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου επεξεργασίας όλων, ανεξαιρέτως, των αιτημάτων.

Ακολουθούμε το βηματισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης; Ποια είναι η στρατηγική μας, σε γενικές γραμμές, για τη στήριξη της μεταποίησης την επόμενη ημέρα;

Είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, που ολόκληρη η Ευρώπη στρέφεται τόσο δυναμικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Το μέλλον της βιομηχανίας θα είναι ψηφιακό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στο επίκεντρο της εν εξελίξει βιομηχανικής επανάστασης. Η πρόοδος σε τεχνολογίες όπως τα μαζικά δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η πληροφορική υψηλών επιδόσεων έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ίδια η φύση της εργασίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Οι προκλήσεις και τα οφέλη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης έχουν προσανατολίσει τις κυβερνήσεις αρκετών ευρωπαϊκών χωρών στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των βιομηχανιών τους. 19 από τις 28 χώρες της ΕΕ έχουν ήδη υιοθετήσει πολιτικές ψηφιακού μετασχηματισμού ως αναπόσπαστο τμήμα της βιομηχανικής πολιτικής τους.Βασικός μας στόχος είναι, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να αυξήσουμε τη συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας από το 9,5% που είναι σήμερα στο 12% την επόμενη 3ετία και στο 15% έως το 2030. Παράλληλα, σχεδιάζονται οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν τόσο μέσω ΕΣΠΑ όσο και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία που θα επικεντρώνονται στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις ψηφιοποίησης και τη στήριξη της εργασίας.Και φυσικά, πέρα από τη βαριά βιομηχανία, το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σχεδιάζουμε δράσεις ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανία, ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και δράσεις συνεργατικών σχηματισμών. Κομβικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσουν τα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου, γι'αυτό και ήδη αναμορφώνουμε πολλές χρονοβόρες διαδικασίες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του οικονομικού αποτυπώματος του τεχνολογικού κλάδου στο 5% του ΑΕΠ σε βάθος πενταετίας και έχουμε δει, το τελευταίο διάστημα, να ανακοινώνονται και να υλοποιούνται μεγάλες επενδύσεις σε αυτό τον τομέα. Πώς περιγράφεται το επενδυτικό τοπίο σε αυτόν τον τομέα;

Η σημαντική επένδυση της Microsoft, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα, καθιστά χωρίς αμφιβολία τη χώρα μας επενδυτικό προορισμό και στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Στόχος της κυβέρνησης, δεν είναι μόνο η αύξηση του οικονομικού αποτυπώματος του τεχνολογικού κλάδου στο 5% του ΑΕΠ σε βάθος πενταετίας αλλά να ανέλθει στο 10% σε ορίζοντα δεκαετίας. Σε αυτόν τον τομέα, προστίθενται και άλλες σημαντικότατες επενδύσεις. Πρόκειται για επενδύσεις μεγάλων εταιρειών, όπως η Cisco, η Pfizer, η TeamViewer, η P&I, η Beat, η Sparkle, η Profile Software. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες και ο αμερικανικός κολοσσός Digital Realty ανακοίνωσε την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας Lamda Hellix, εταιρείας που εξειδικεύεται στον τομέα των κέντρων αποθήκευσης δεδομένων. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη χώρα μας στρατηγικό κόμβο των πολυεθνικών εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, τη μετατρέπουν σε διεθνές κέντρο αναφοράς R&D (Research & Development) για τις παραπάνω περιοχές.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη δυναμική επανεκκίνηση του Ελληνικού Σήματος, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πως βλέπει να επιτυγχάνεται η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που το διέπει και κυρίως ποια είναι η εθνική στρατηγική που προτείνει στη διαβούλευση για την προώθηση και προβολή του Σήματος στην ελληνική και τη διεθνή αγορά;

Η καθιέρωση στη συνείδηση των καταναλωτών της υψηλής προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων, αποτελεί υψίστης σημασίας προτεραιότητα για το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας χρειάζεται όσο ποτέ μια εθνική στρατηγική για το ελληνικό σήμα που θα περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό (rebranding) του ελληνικού σήματος με τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου λογοτύπου με ψηφιακό αποτύπωμα, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της απλοποίησης της διαδικασίας απονομής του, την προβολή του ελληνικού σήματος με κατάλληλες δράσεις με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τέλος, τα ΣΔΙΤ είναι ένας τομέας που δίνεται ιδιαίτερη σημασία. Ποια είναι τα βασικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τι σημαίνουν για την αναπτυξιακή πορεία;

Οι διαδικασίες και για τα συγκεκριμένα έργα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτές αφορούν και σε νέα σχέδια αλλά και σε σχέδια που "έρχονται" από τα προηγούμενα χρόνια και είχαν κολλήσει για πολλούς και διάφορους λόγους. Να σημειωθεί ότι η υπαγωγή έργων στη διαδικασία των ΣΔΙΤ είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, καινοτόμος και διαρκώς δυναμική. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο βρισκόμαστε σε διαρκείς επαφές με τις πολιτικές ηγεσίες άλλων υπουργείων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι πρόσφατες συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την ένταξη σημαντικών έργων αναβάθμισης των υποδομών Υγείας και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δυνατότητα υλοποίησης έργων αγροτικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών (ΕΣΑΑΥ) ως έργα ΣΔΙΤ. Όπως γίνεται αντιληπτό, αναφερόμαστε σε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως είναι η υγεία -ιδίως σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο- αλλά και η αγροτική οικονομία, έναν από τους σημαντικότερους στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας.

Πρόσφατα, η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε δύο νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 640 εκατομμυρίων ευρώ, για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Συγκεκριμένα, μία Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και μία Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων . Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται 20 έργα ΣΔΙΤ, ενώ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών εγκρίθηκαν έργα 770 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται και τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Έργα Πολιτικής Προστασίας, από τα οποία θα γίνεται η διαχείριση του συνόλου των συμβάντων αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας που εξελίσσονται στις περιφέρειες. Οι συγκεκριμένες δομές είναι κρίσιμης σημασίας για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της Ελλάδας στον τομέα της αντιμετώπισης κινδύνων και της διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται και έργα ΣΔΙΤ που αφορούν σε φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εγκαταστάσεις το στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του στον Βόλο και τη Λαμία.