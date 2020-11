Οικονομία

Γεωργιάδης: Ψώνια με την μέθοδο “click away” - Ελεγχόμενο άνοιγμα της αγοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες επιχειρήσεις αναμένεται να λειτουργήσουν πρώτες. Με ποιον τρόπο θα κάνουν αγορές οι καταναλωτές, για να μειωθεί ο συνωστισμός σε καταστήματα.

«Με μεγάλη προσοχή θα ανοίξουμε την οικονομία» επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Βασίλης Κικίλιας έχει λάβει μέτρα, αλλά όταν ουσιαστικά το 30% στη Θεσσαλονίκη έχει νοσήσει και οι ΜΕΘ έχουν μεγάλη πληρότητα και ελάχιστη διαθεσιμότητα ελεύθερων κλινών, αλλά υπάρχουν άνθρωποι «που κάνουν κορονοπάρτι, όσες Εντατικές και να φτιάξουμε δεν προχωράμε».

«Ο ιός δεν θα αφήσει κανένα ανεπηρέαστο δεν κάνει διακρίσεις… πρέπει να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια, θα κάνουμε πάρτι μετά», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΙ, στόχος είναι το ελεγχόμενο άνοιγμα της οικονομίας, εξηγώντας ότι «στο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουμε κάνει σενάρια για κάθε εξέλιξη του ιού και περιμένουμε η επιτροπή των λοιμωξιολόγων να μας δώσει το σημάδι της εκκίνησης. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε την οικονομία αν δεν μας το πούνε οι γιατροί...».

Ο Υπ. Ανάπτυξης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν ορισμένοι τομείς της οικονομίας, όπως τα εποχικά είδη ή τα καταστήματα παιχνιδιών, ωστόσο τόνισε ότι η αγορά θα λειτουργήσει με αυστηρούς όρους, όπως μάσκες, αποστάσεις, περιορισμένος αριθμός ατόμων μέσα στο κατάστημα, ενώ υπογράμμισε ότι τομείς της οικονομίας που έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν εστίες διασποράς του ιού δεν θα «ανοίξουν» ή θα «ανοίξουν» πολύ αργότερα.

Η μέθοδος “click away”

Δήλωσε επίσης πως ένα από τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα είναι τα ψώνια με την μέθοδο του «click away», δηλαδή θα γίνεται παραγγελία από τον καταναλωτή στο κατάστημα, η παραγγελία θα ετοιμάζεται, ο καταναλωτής θα κλείνει ραντεβού με τον καταστηματάρχη και θα πηγαίνει να την παραλαμβάνει από το κατάστημα, μειώνοντας στο ελάχιστο την ανθρώπινή επαφή και μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον συνωστισμό μέσα στα καταστήματα.

Πηγή: skai.gr