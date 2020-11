Παράξενα

Διαρρήκτες άρπαξαν τις….. κατσαρόλες!

Απανωτά τα “χτυπήματα” των “μπουκαδόρων” που έχουν προβληματίσει όσους έχουν σπίτια στην περιοχή της Ολύμπου.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στα “karpathiakanea.gr”, άγνωστοι δράστες διέρρηξαν δύο κατοικίες από τις οποίες οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν από το νησί της Καρπάθου.

Από την πρώτη οικία δεν βρήκαν να αφαιρέσουν κάτι, αλλά από τη δεύτερη πήραν ακόμη και τα κουζινικά, τα πιάτα και τις κατσαρόλες!

Σύμφωνα πάντα με τα «Καρπαθιακά Νέα», «Καρπάθιοι που μένουν στην Αθήνα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις δύο κλοπές, με δεδομένη την ερημιά του χειμώνα, φοβούνται για την αύξηση της εγκληματικότητας και αναρωτιούνται ποιοι μπορεί να είναι οι θρασύτατοι κλέφτες που κυριολεκτικά γδύνουν τα σπίτια στο νησί»;

Πηγή: karpathiakanea.gr