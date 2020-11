Μεσσηνία

Σκοτώθηκε συνοδηγός από ανατροπή αυτοκινήτου

Μοιραίο το δρομολόγιο για τον άτυχο άνδρα. Πως συνέβη το κακό.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 20:00 του Σαββάτου, στην Μεσσηνία.

Η τραγωδία συνέβη σε χωριό της Οιχαλίας, όταν το Ι.Χ. φορτηγό, που οδηγούσε ένας 46χρονος Έλληνας, ακόμη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και μετά από λίγο ανατράπηκε.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο 45χρονος Έλληνας, που καθόταν στην θέση του συνοδηγού, να τραυματιστεί θανάσιμα.