Κοινωνία

Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Θρήνος για τον άτυχο αναβάτη που τραυματίστηκε θανάσιμα.

(εικόνα αρχείου)

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 26χρονος οδηγός στις Σπέτσες.

Γύρω στις 21:30 του Σαββάτου, το μοτοποδήλατο που οδηγούσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από τον έλεγχο του αναβάτη, άρχισε να διαγράφει τρελή πορεία και τελικώς ανετράπη.

Ο 26χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα, στα οποία δυστυχώς υπέκυψε, βυθίζοντας στην θλίψη συγγενείς, φίλους και όλη την τοπική κοινωνία.