Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία μας η Εθνική Αντίσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για την Ημέρα της Εθνικής Αντίστασης.

«Η Εθνική Αντίσταση κατά των δυνάμεων της κατοχής (1941-44) είναι μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου για την Ημέρα της Εθνικής Αντίστασης.

Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι «η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου, στις 25 Νοεμβρίου του 1942, συμβολίζει διαχρονικά την εκρηκτική δύναμη της ενότητας του έθνους μας» και υπογραμμίζει:

«Η σημερινή επέτειος είναι η έμπρακτη αναγνώριση και τιμή στους χιλιάδες αγωνιστές της ελευθερίας. Σε όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που με απαράμιλλη αυταπάρνηση και γενναιότητα πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό και θυσιάστηκαν για την πατρίδα».