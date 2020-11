Παράξενα

Καρχαρίας κατασπάραξε λουόμενο

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άνδρας παρά την βοήθεια άλλων λουόμενων και διασωστών.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν του επιτέθηκε καρχαρίας σε μια πολύ δημοφιλή για τους τουρίστες παραλία στη βορειοδυτική Αυστραλία, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί στην παραλία Κέιμπλ Μπιτς, που βρίσκεται στις βόρειες ακτές της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας. Αφού το θύμα βγήκε από το νερό με τη συνδρομή άλλων λουόμενων και παρά τις πρώτες βοήθειες που του έδωσαν διασώστες, υπέκυψε στα τραύματά του.



Σε ένα δελτίο τύπου, η αστυνομία της πολιτείας επιβεβαίωσε τον θάνατό του «υπό τραγικές συνθήκες».

Οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες στο Κέιμπλ Μπιτς, μια τεράστια παραλία 22 χιλιομέτρων με λευκή άμμο, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπρουμ. Συνήθως, οι αρχές αναγκάζονται να κλείσουν τη συγκεκριμένη παραλία μία ή δύο φορές τον χρόνο, λόγω της παρουσίας κροκοδείλων αλμυρού νερού, που είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο.

Πρόκειται για την όγδοη φονική επίθεση καρχαρία από τις αρχές του έτους στην Αυστραλία.