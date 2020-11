Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: άρση του lockdown σε τρεις φάσεις

Ποια είναι τα βήματα με τα οποία θα επιχειρηθεί η λειτουργία της αγοράς και η επιστροφή στην "κανονικότητα".

Η Γαλλία θα αρχίσει τη χαλάρωση του lockdown τις ερχόμενες εβδομάδες, με μια διαδικασία που θα γίνει σε τρία στάδια, ώστε να αποφευχθεί μια νέα έξαρση της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση.

Την Τρίτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει διάγγελμα για την κατάσταση με την COVID-19 στη Γαλλία και μπορεί να ανακοινώσει μια μερική χαλάρωση των περιορισμών που ισχύουν από τις 30 Οκτωβρίου.

"Ο Εμανουέλ Μακρόν θα παρουσιάσει τις προοπτικές για μερικές εβδομάδες, ιδιαίτερα το πως θα προσαρμόσουμε την στρατηγική μας. Αυτό που διακυβεύεται είναι η προσαρμογή των κανόνων lockdown καθώς η κατάσταση βελτιώνεται αποφεύγοντας μια νέα έξαρση της επιδημίας", δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ στην Le Journal Du Dimanche.

"Η χαλάρωση (του lockdown) θα γίνει σε τρία βήματα βάσει της υγειονομικής κατάστασης και των κινδύνων σε σχέση με ορισμένες επιχειρήσεις: ένα πρώτο βήμα γύρω στην 1η Δεκεμβρίου, μετά πριν από τις αργίες στο τέλος του έτους και στη συνέχεια από τον Ιανουάριο του 2021", πρόσθεσε ο Ατάλ στις δηλώσεις που έκανε στην γαλλική εφημερίδα.

Ο Μακρόν είχε πει ότι η δεύτερη καραντίνα που επιβλήθηκε στη Γαλλία σε εθνικό επίπεδο, η οποία άρχισε στις 30 Οκτωβρίου, θα διαρκούσε τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν περιλαμβάνεται το κλείσιμο των μη απαραίτητων καταστημάτων, των εστιατορίων και των μπαρ. Ωστόσο μετά τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι η Γαλλία βρίσκεται κοντά στο να καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο την έξαρση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από καταστήματα και επιχειρήσεις να χαλαρώσει τους περιορισμούς εγκαίρως για την χριστουγεννιάτικη σεζόν, η οποία αποφέρει σε πολλά καταστήματα λιανικής το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

"Είχαμε δεσμευτεί να τους επιτρέψουμε (στους καταστηματάρχες) να ξανανοίξουν γύρω στην 1η Δεκεμβρίου αν η υγειονομική κατάσταση είχε βελτιωθεί, κάτι το οποίο φαίνεται ότι συμβαίνει", πρόσθεσε ο Ατάλ. Τα μπαρ και τα εστιατόρια ωστόσο "θα συνεχίσουν να υφίστανται περιορισμούς", συνέχισε.

Την Πέμπτη ο Γάλλος υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν δήλωσε ότι η Γαλλία θα κερδίσει τη μάχη κατά του νέου κορονοϊού, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας που θα πάρει χρόνο και προειδοποίησε ότι το lockdown δεν τελείωσε ακόμη. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού που διαγνώστηκαν σε ένα 24ωρο στη Γαλλία ανήλθε χθες Σάββατο σε 17.881, καταγράφοντας μείωση από τα 22.882 που είχαν ανακοινωθεί την Παρασκευή, ενώ ο αριθμός αυτών που νοσηλεύονται με COVID-19 μειώθηκε για πέμπτη συνεχή μέρα και ανέρχεται τώρα βάσει των στοιχείων που ανακοινώθηκαν χθες σε 31.365.