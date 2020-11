Κοινωνία

Ισόβια στον δολοφόνο του Παναγιώτη Γυφτέα

Η τυχαία σύλληψη του δράστη, τα πλαστά πιστοποιητικά θανάτου και η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης.

Ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα κατά συναυτουργία έκρινε την Πέμπτη το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κυπαρισσίας έναν 47χρονο, ως έναν από τους φυσικούς αυτουργούς της άγριας δολοφονίας του επιχειρηματία Παναγιώτη Γυφτέα το Φεβρουάριο του 2011 στα Αγριώματα Βέργας.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί πρόπερσι το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη σε τυχαίο έλεγχο. Οι δε αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι διαπιστώνοντας ότι ο άνθρωπος που είχαν μπροστά τους είχε «πεθάνει» από το 2014, οπότε και είχε κατατεθεί πλαστή ληξιαρχική πράξη θανάτου, καθώς αναζητούνταν από τις Αρχές για τη συγκεκριμένη δολοφονία.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία και σε 10 χρόνια κάθειρξης για τη ληστεία, αρνούμενο να αναγνωρίσει οποιοδήποτε ελαφρυντικό.

Ψεύτικο πιστοποιητικό θανάτου

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί τον Ιούνιο του 2019 στην ανατολική Θεσσαλονίκη ως αρχηγικό μέλος διεθνούς κυκλώματος εμπορίας μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης σε Ελλάδα και Κύπρο. Από το 2014, όμως, είχε εκδώσει ψεύτικο πιστοποιητικό θανάτου και έτσι είχε πάψει να ισχύει το ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές στην Καλαμάτα για τη δολοφονία του επιχειρηματία Παν. Γυφτέα.

Το ένταλμα είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Καλαμάτας και επικυρωθεί με διάταξη του εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Μάλιστα, όταν συνελήφθη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, δήλωσε ψευδή στοιχεία και επέδειξε δελτίο ταυτότητας με στοιχεία άλλου ατόμου. Στην κατοχή του τότε βρέθηκαν δελτία ταυτότητας με στοιχεία άλλων ατόμων, με τα οποία προέβη στην έκδοση τραπεζικών καρτών και άλλων εγγράφων, καθώς και στην αγορά αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα για την παράνομη δραστηριότητα της συμμορίας.

Άγρια δολοφονία

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011 ο 46χρονος επιχειρηματίας Παναγιώτης Γυφτέας είχε βρεθεί άγρια δολοφονημένος στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, ακινητοποιημένος με χειροπέδες και κολλητική ταινία, με πολλαπλά χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι, στην αγροτική περιοχή Αγριώματα στα Γιαννιτσάνικα Καλαμάτας.

Να σημειωθεί ότι για τη δολοφονία του Παν. Γυφτέα έχει ήδη καταδικαστεί ένα άτομο σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε ληστεία κατά συναυτουργία, τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος προσώπου και η οποία συνδέεται αιτιωδώς με τη θανάτωσή του.

Πηγή: tharronews.gr