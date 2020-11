Κοινωνία

“Χρυσές δουλειές” για σπείρα διακίνησης ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές δραστηριοποιούνταν τα μέλη της, Μεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών και χαπιών, αλλά και χιλιάδες ευρώ βρήκαν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθησαν σε περιοχή της νότιας Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., 2 άτομα, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση εγκληματικών κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για άτομα που διακινούν ναρκωτικές ουσίες, εντοπίσθηκαν οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω δραστηριοποιούντο στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 4,910 κιλών

ποσότητα ηρωίνης βάρους 23 γραμμαρίων

ποσότητα υγρής μεθαδόνης βάρους 190 γραμμαρίων

102 δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων

τσιγαριλίκι με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1 γραμμαρίου

12.200 ευρώ

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

2 μαχαίρια

σιδερογροθιά

4 κινητά τηλέφωνα

μεταλλικό καλούπι, τρίφτες, σέσουλα.