Κόσμος

Γρίπη των πτηνών: θανάτωση 190000 πουλερικών στην Ολλανδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερα μολυσματικό στέλεχος εντόπισαν οι υγειονομικές Αρχές σε τουλάχιστον δύο φάρμες.

Οι ολλανδικές αρχές θανάτωσαν περίπου 190.000 πουλερικά μετά την εμφάνιση ενός ιδιαίτερα μολυσματικού στελέχους της γρίπης των πτηνών σε τουλάχιστον δύο εκτροφεία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Γεωργίας της χώρας.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες θανάτωσαν περίπου 100.000 όρνιθες σε ένα εκτροφείο στο Χέκεντορπ, κοντά στη Χάουντα (δυτικά) και 90.000 νεοσσούς σε ένα εκτροφείο στο Βιτμάρσουμ, στο Φρίσλαντ (βόρεια).

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αρχές υποπτεύονται «ένα υψηλά μολυσματικό στέλεχος παραλλαγής του ιού H5», επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου.

Κανένα άλλο αγρόκτημα εκτροφής πουλερικών δεν βρίσκεται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου περιμετρικά των δύο αυτών εκτροφείων, συμπληρώνει το υπουργείο.

«Τα δύο αγροκτήματα απολυμάνθηκαν για να εμποδιστεί η διασπορά της ασθένειας», σημειώνει το ολλανδικό υπουργείο Γεωργίας.

Η γρίπη των πτηνών έχει εντοπιστεί σε πολλά αγροκτήματα στην Ολλανδία από τον Οκτώβριο.