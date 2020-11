Πολιτική

Ερντογάν: Η ΕΕ να μην εμπλακεί στην εχθρότητα κατά της Τουρκίας

Όλα αυτά, ενώ το "Oruc Reis"... σεργιανίζει στα ελληνικά νερά στο Αιγαίο. Τι λέει για τον τρόπο που η Άγκυρα "βλέπει" την ΕΈ. Τι ζητά για το Μεταναστευτικό.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι η Άγκυρα βλέπει τον εαυτό της ως «αναπόσπαστο κομμάτι» της Ευρώπης.

Όπως είπε σε μέλη της κυβέρνησης, η Ε.Ε. θα πρέπει να κρατήσει τις υποσχέσεις της σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό και να κάνει την Τουρκία κανονικό μέλος του μπλοκ.

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει και ότι προσδοκία της Τουρκίας από την Ευρώπη είναι «να μην ασκεί πολιτική διακρίσεων» και να «μην εμπλακεί στην εχθρότητα εναντίον της Τουρκίας».

«Τον εαυτό μας δεν τον βλέπουμε κάπου αλλού, αλλά μέσα στην Ευρώπη, το μέλλον μας το σχεδιάζουμε να το χτίσουμε μαζί με την Ευρώπη», είπε ο Ερντογάν.

Νέα παράνομη NAVTEX από Άγκυρα

Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας αφήνει να εννοηθεί πως οι εργασίες του Oruc Reis θα ολοκληρωθούν στις 29 Νοεμβρίου και θα αποχωρήσει από την περιοχή στην οποία βρίσκεται.

«Το πλοίο Oruc Reis στο πλαίσιο του προγράμματος “Demre 2B συλλογής δεδομένων” ξεκίνησε έρευνες στις 10 Αυγούστου και μέχρι σήμερα συγκέντρωσε δεδομένα σε έκταση 8.149 τετρ. χιλιομέτρων. Με τη NAVTEX θα γίνει συγκέντρωση δεδομένων σε περιοχή 2.806 τετρ. χιλιομέτρων και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 29 Νοεμβρίου» ανέφερε το υπουργείο.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζοντας τις προκλήσεις και απαντώντας στην ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ σχετικά με την έκδοση της Navtex για το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι, καλεί την Ελλάδα να αφήσει την συγκεκριμένη συμπεριφορά και να προσέλθει σε διάλογο.