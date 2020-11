Αθλητικά

Ο Ρονάλντο “καλπάζει” πίσω από τον… Πελέ!

Τα εντυπωσιακά επιτεύγματα του Πορτογάλου, τα εγκώμια του Πίρλο και το μήνυμα του Κριστιάνο στους συμπαίκτες του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκόρερ των δύο γκολ της Γιουβέντους στη χθεσινή νίκη επί της Κάλιαρι (2-0), έφτασε τα οκτώ σε πέντε αγώνες.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας, ο οποίος έχασε τις μονομαχίες με Κροτόνε και Βερόνα λόγω covid-19, βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ στην Serie A, μαζί με τον Ιμπραίμοβιτς (έχει επίσης πέντε παιχνίδια).

Ο Πορτογάλος διεθνής έφτασε συνολικά τα 60 γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα σε 69 αγώνες (μέσος όρος 0,86 ανά παιχνίδι) και τα 748 στην καριέρα του, μεταξύ συλλόγων και της εθνικής ομάδας.

Είναι λοιπόν 19 γκολ πίσω από τον Πέλε (767), τον τρίτο κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πορτογαλική εφημερίδα O' Jogo.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επαινέσει τους συμπαίκτες του, μετά τη χθεσινή νίκη: «Υπέροχα αγόρια! Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι», έγραψε.

«Ο Ρονάλντο είναι ο νεαρός μας και πρέπει να τον κρατήσουμε έτσι. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε στη Γιουβέντους», είπε ο Αντρέα Πίρλο, ενώ ο γενικός διευθυντής της Γιουβέντους, Φάμπιο Παρατίτσι εγγυήθηκε ότι ο Ρονάλντο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γιουβέντους:

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Ρονάλντο θα μείνει στη Γιουβέντους. Το μέλλον του περνάει από εδώ.»