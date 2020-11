Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “μάχη” στην ΜΕΘ για 28χρονη μητέρα

Ωρες αγωνίας για την νεαρή γυναίκα, η κατάσταση της οποίας παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο “Ιπποκράτειο” της Θεσσαλονίκης 28χρονη από περιοχή της Κοζάνης, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής από το Μαμάτσειο Νοσοκομείο της Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, διοίκηση, γιατροί και ΕΚΑΒ αναζητούσαν κρεβάτι σε ΜΕΘ και τελικά βρέθηκε αργά τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, με την 28χρονη να δίνει τη δική της μάχη με τον ιό.

Η ασθενής είναι μητέρα ενός πολύ μικρού παιδιού και δεν φέρεται να πάσχει από υποκείμενα νοσήματα.

Nόσησε πρις από λίγες ημέρες από κορoνοϊό και η υγεία της επιδεινώθηκε ξαφνικά το τελευταίο 24ωρο.

Πηγή: Kozanimedia.gr