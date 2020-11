Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Κίνδυνος για τρίτο κύμα

"Ελλιπής η αντίδραση της Ευρώπης", εκτιμά ειδικός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.





Ειδικός για την COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προέβλεψε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη στις αρχές του 2021 αν επαναληφθεί η αποτυχία, σύμφωνα με τον ίδιο, των κυβερνήσεων να κάνουν αυτό που χρειαζόταν ώστε να προληφθεί το δεύτερο κύμα.

«Έχασαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αφού έθεσαν υπό έλεγχο το πρώτο κύμα» της επιδημίας του νέου κορονοϊού, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ελβετικές εφημερίδες ο Ντέιβιντ Νάμπαρο.

«Τώρα έχουμε το δεύτερο κύμα. Αν δεν δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές, θα έχουμε ένα τρίτο κύμα στις αρχές του ερχόμενου έτους», σημείωσε ο Νάμπαρο, ένας Βρετανός ο οποίος είχε διεκδικήσει χωρίς επιτυχία τη θέση του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ το 2017.

Στην Ευρώπη υπήρξε μια ύφεση της πανδημίας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ τώρα καταγράφεται και πάλι μια ανοδική τάση: Η Γερμανία και η Γαλλία είδαν τα κρούσματά τους νέου κορωνοϊού να αυξάνονται και για τις δύο μαζί κατά 33.000, η Ελβετία και η Αυστρία καταγράφουν καθημερινά χιλιάδες κρούσματα, ενώ η Τουρκία κατέγραψε ένα ρεκόρ 5.532 νέων κρουσμάτων.

Ο Νάμπαρο επισήμανε την κίνηση της Ελβετίας να επιτρέψει το σκι –με υποχρεωτική χρήση μάσκας στα τελεφερίκ– την ώρα που άλλα κράτη στις Άλπεις όπως η Αυστρία έκλεισαν τα χιονοδρομικά κέντρα και σημείωσε ότι η Ελβετία μπορεί να φτάσει σε «ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασθενειών και θανάτων».

«Όταν τα ποσοστά των λοιμώξεων πέσουν, και θα πέσουν, τότε μπορούμε να είμαστε όσο ελεύθεροι θέλουμε», σημείωσε επίσης, σύμφωνα με δήλωσή του που επικαλείται η Solothurner Zeitung. «Αλλά τώρα; Πρέπει να είναι ανοιχτά τα χιονοδρομικά κέντρα; Υπό ποιες συνθήκες;», συνέχισε.

Ο Νάμπαρο εκθείασε την αντίδραση ασιατικών χωρών όπως η Νότια Κορέα, όπου ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού είναι τώρα σχετικά χαμηλός: «Οι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί πλήρως, υιοθετούν συμπεριφορές που δυσκολεύουν τον ιό. Κρατούν τις αποστάσεις τους, φορούν μάσκες, απομονώνονται όταν είναι άρρωστοι, πλένουν τα χέρια και τις επιφάνειες. Προστατεύουν τις πιο ευάλωτες ομάδες».

Ο Νάμπαρο σημείωσε επίσης ότι η Ασία δεν προχώρησε πρόωρα στην χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

«Πρέπει κανείς να περιμένει έως ότου οι αριθμοί των κρουσμάτων είναι χαμηλοί και παραμένουν χαμηλοί», υπογράμμισε και κατέληξε: «Η αντίδραση της Ευρώπης ήταν ελλιπής».