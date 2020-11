Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: “Σαφάρι” της ΕΛΑΣ για εγκληματικότητα και τήρηση των μέτρων

Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας. Αθρόες προσαγωγές.

Του Κώστα Τάτση

“Σαφάρι” στο κέντρο της Αθήνας για πάταξη της εγκληματικότητας και τήρησης των μέτρων για την μη διασπορά του κορονοϊού. Πλατεία Βικτωρίας, Άγιος Παντελεήμονας οδός Φυλής, γέμισαν με αστυνομικούς.

Λίγα λεπτά πριν από την ισχύ της απαγόρευσης κυκλοφορίας και αστυνομικοί ελέγχουν κάθε περαστικό σε κεντρικά σημεία της Πρωτεύουσας για το εάν μετακινούνται νόμιμα.

Δεκάδες τα πρόστιμα που επιβάλλονται καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα ή δεν έχει αποσταλεί μήνυμα στο 13033. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες σε 50.968 ελέγχους που διενήργησαν κατέγραψαν 1.247 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 123.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

Αθρόες προσαγωγές

Λίγα μέτρα πιο μακριά στην οδό Αριστοτέλους αστυνομικοί της Ομάδας Δράσης εντοπίζουν αλλοδαπούς δίχως νόμιμα χαρτιά παραμονής στην χώρα μας και τους προσάγουν

Με ειδικά τάμπλετ διασταυρώνουν την γνησιότητα των εγγράφων ενώ ελέγχουν και εάν κάποιος από τους ελεγχθέντες απασχολεί τις Αρχές

Στην οδό Φυλής βασιλεύει η παρανομία. Οι αστυνομικοί ψάχνουν κάθε πιθανό σημείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παραβάτες του νόμου.

Εντοπίζουν ναρκωτικά, κλεμμένα μηχανάκια, παράνομες αλλοδαπές εκδιδόμενες γυναίκες.

Η εξόρμηση του Σαββάτου είχε ως αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 58 πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις, να συλληφθούν 10 άνθρωποι για ναρκωτικά, πλαστά έγγραφα και κλοπές, ενώ εντοπίστηκαν μαχαίρια, φυσίγγια, ναρκωτικά και ένα κλεμμένο μηχανάκι