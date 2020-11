Παράξενα

Βούτηξε σε λίμνη για να σώσει το σκυλάκι του από αλιγάτορα (βίντεο)

Το θάρρος του άνδρα έσωσε τη ζωή του μικρού σκυλιού, αλλά πλήρωσε κι αυτός το…μερίδιό του.

Μάχη με έναν αλιγάτορα για σώσει το σκύλο του έδωσε ένας άνδρας στη Φλόριντα.

Ο άνδρας βρισκόταν κοντά στη λίμνη με το σκυλάκι του, όταν ξαφνικά βγήκε έξω ο αλιγάτορας και το άρπαξε.

Οι φωνές από το ανυπεράσπιστο σκυλάκι γέμισαν την περιοχή και ο άνδρας δίχως να διστάσει, βούτηξε στο νερό και έβγαλε το κατοικίδιό του από τα δόντια του άγριου ζώου, στην κυριολεξία.

Από τα δόντια του αλιγάτορα δε γλίτωσε ούτε ο άνδρας, που όμως κατάφερε τουλάχιστον να βγάλει το σκυλάκι από το νερό με μικροτραυματισμούς.

Μετά το περιστατικό, όμως, το σκυλάκι φοβήθηκε και δεν πλησιάζει το νερό.

Οι αλιγάτορες είναι συνηθισμένοι στη Φλόριντα.