ΑΕΚ – ΑΕΛ: “Έβρεξε”… γκολ στην Ριζούπολη

“Καταιγίδα” η Ένωση στο δεύτερο 45λεπτο της αναμέτρησης.

ΑΕΚ παντός καιρού και έδρας, έκανε... άλογο την ΑΕΛ (4-1), φοβερή μπάλα και σούπερ γκολ στην επανάληψη. Ξανά στο -3 από την κορυφή η Ένωση!

Το ματς ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό και ευκαιρίες εκατέρωθεν. Για την ΑΕΚ που είχε σε πολύ μεγάλο ποσοστό κατοχή της μπάλας, ο Λόπες αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 8΄, ενώ ο Αλμπάνης είδε τον Νάγκι να πραγματοποιεί φανταστική απόκρουση στο τεχνικό σουτ που επιχείρησε στο 21'. Όμως και η ΑΕΛ από την πλευρά της απείλησε στο 11΄ με τον Σβάρνα να παίρνει «τη μπουκιά από το στόμα» του Πλατέλλα που ήταν έτοιμος να σκοράρει. Με την πάροδο του χρόνου ο ρυθμός έπεσε και οι «βυσσινί» εγκλώβισαν την ΑΕΚ σε πιο αργό «τέμπο» που σίγουρα ευνοεί την ομάδα που αμύνεται.

Εκείνος που έλυσε το γόρδιο δεσμό ήταν ο «βενιαμίν» της ΑΕΚ, ο Θεοδόσης Μαχαίρας. Ο παίκτης που έχει δικαιώσει απόλυτα την εμπιστοσύνη του Μάσιμο Καρέρα, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με «κατέβασμα» και εκτέλεση σε πρώτο χρόνο στο 55΄ και θα το θυμάται καιρό καθώς ήταν το πρώτο της επαγγελματικής του καριέρας. Στο 67΄ με «οβίδα» του Σπαρβ η ΑΕΛ έφερε το ματς ξανά στα ίσια, αλλά η χαρά των φιλοξενούμενων δεν κράτησε πολύ. Ένα «φτηνό» λάθος του Μούζεκ έδωσε τη δυνατότητα στον Μάνταλο να κλέψει τη μπάλα και να περάσει ασίστ στον Ανσαριφάρντ ο οποίος πολύ γρήγορα, στο 72΄, έφερε ξανά την ΑΕΚ σε θέση οδηγού. Εκείνος που «καθάρισε» το ματς ήταν ο Αντρέ Σιμόες, στην επιστροφή του μετά από απουσία 1,5 μήνα. Με βολίδα έξω από την περιοχή και θυμίζοντας αρκετά το γκολ εναντίον της Βόλφσμπουργκ, ο «υπαρχηγός» έγραψε το 3-1 και επέκτεινε το εντυπωσιακό σερί της ΑΕΚ η οποία ως γηπεδούχος στη Ριζούπολη μετράει μόνο νίκες. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 89΄ με έξοχη εκτέλεση μετά από νέα ασίστ του Μάνταλου.

Ωστόσο, το ματς ολοκληρώθηκε με έντονη ανησυχία όσον αφορά την κατάσταση του Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό, τέσσερις ημέρες πριν το καθοριστικής σημασίας ματς με τη Ζόρια για το Europa League.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Παουλίνιο, Σβάρνας, Νεντελτσιάρου, Λόπες (66΄ Ινσούα), Σιμόες, Σάκχοφ (81΄ Γαλανόπουλος), Μαχαίρας (67΄ Λιβάγια), Μάνταλος, Αλμπάνης, Ολιβέιρα (60΄ Ανσαριφάρντ, 81΄λ.τρ. Τάνκοβιτς)

ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Ναγκί, Μπέρτος (86΄ Γρηγορόπουλος), Ηλιάδης, Μιχαήλ, Μούζεκ (78΄ Τρούγιτς), Σπαρβ, Μιλοσάβλιεβιτς, Φιλίπ, Πλατέλλας (86΄ Γιουνές), Νικολιάς (46΄ Τόρζε), Ντουρμισάι