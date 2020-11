Αθλητικά

ΑΕΚ – ΑΕΛ: “Έβρεξε”… γκολ στο ΟΑΚΑ

“Καταιγίδα” η Ένωση στο δεύτερο 45λεπτο της αναμέτρησης.

ΑΕΚ παντός καιρού και έδρας, έκανε... άλογο την ΑΕΛ (4-1), φοβερή μπάλα και σούπερ γκολ στην επανάληψη. Ξανά στο -3 από την κορυφή η Ένωση!

Ματσάρα με γκολάρες στη Ριζούπολη, με τον Μαχαίρα με άψογο πλασέ στην κίνηση να ανοίγει το σκορ στο 55ο λεπτό. H Λάρισα ισοφάρισε στο 67', ωστόσο, η χαρά των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις πέντε λεπτά, με τον Ανσαριφάρντ να τελειώνει άψογα την φάση από την κάθετη του Μάνταλου για το 2-1.

Ακολούθησαν δύο ακόμη γκολ από την... εκρηκτική ΑΕΚ στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Ο Σιμόες με γκολάρα αλά... Βόλφσμπουργκ στο 78' και ο Γαλανόπουλος με υπέροχο πλασέ στην κίνηση στο 89' 'εγραψαν το τελικό 4-1.

Τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε δεύτερη με την ΑΕΛ να μένει στους 5 βαθμούς. Στην Τρίπολη με τον Αστέρα την επόμενη Κυριακή η ΑΕΚ, υποδέχεται τον Ατρόμητο το Σάββατο η ΑΕΛ.

Ανησυχία για Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό και μένει να φανεί η κατάστασή του ενόψει και του δεύτερου ματς της ΑΕΚ με την Ζόρια για την 4η αγωνιστική του Europa League την ερχόμενη Πέμπτη.