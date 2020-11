Κόσμος

Ερντογάν σε Βρυξέλλες: Τηρήστε τις υποσχέσεις σας για το Μεταναστευτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όχι σε «δυο μέτρα και δύο σταθμά» είπε ο Πρόεδρος της Τουρκίας και επανέφερε το θέμα του Μεταναστευτικού.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του βλέπει τον εαυτό της ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης, ωστόσο δεν θα ενδώσει στις επιθέσεις και στα «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης… Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι θα λυγίσουμε σε απροκάλυπτες επιθέσεις εναντίον της χώρας και του έθνους μας, συγκεκαλυμμένες αδικίες και δύο μέτρα και δύο σταθμά», είπε ο Ερντογάν, σε ομιλία που εκφώνησε σε μέλη του κόμματός του AKP.

Ο Ερντογάν, που μίλησε μέσω βιντεοσύνδεσης από την Κωνσταντινούπολη, είπε επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις της σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα και να κάνει την Τουρκία πλήρες μέλος της ΕΕ.

«Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις υποσχέσεις της προς τη χώρα μας από το θέμα της πλήρους ένταξης έως το μεταναστευτικό, προκειμένου να μπορέσουμε να χτίσουμε μια στενότερη, αποτελεσματικότερη συνεργασία», επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος.