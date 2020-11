Οικονομία

Economist: Τα δέκα κομβικά σημεία του 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι μας επιφυλάσσει το νέο έτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του περιοδικού.

Τo 2020 φτάνει προς το τέλος του και όλοι αναρωτιούνται αν το 2021 που έρχεται θα είναι καλύτερο ή θα μπορούσε να φέρει ακόμα μεγαλύτερα δεινά.

Το περιοδικό Economist δίνει τι προβλέψεις του:

1. Διαμάχες εμβολίων

Καθώς τα πρώτα εμβόλια θα αρχίσουν να διατίθενται, το παγκόσμιο ενδιαφέρον θα στραφεί στο τρόπο που θα διανεμηθούν. Η διπλωματία του εμβολίου θα συνοδευτεί από διακρατικές αλλά και ενδοκρατικές διαμάχες για το ποιοι θα πρέπει να λάβουν εμβόλια και και πότε..

2. Μικτή οικονομική ανάκαμψη

Καθώς οι οικονομίες θα αρχίσουν να «επιστρέφουν» από την πανδημική ύφεση, η ανάκαμψη θα είναι ανομοιόμορφη. Τοπικές εξάρσεις του ιού και τοπικά περιοριστικά μέτρα θα έρχονται και θα φεύγουν. Οι κυβερνήσεις θα ρίξουν μεγαλύτερο βάρος στην στήριξη των ανέργων, παρά στις ίδιες τις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν με λουκέτο. Έτσι, το χάσμα μεταξύ ισχυρών και αδύναμων επιχειρήσεων θα μεγαλώσει.

3. Eπιδιορθώνοντας τoν νέο δυσλειτουργικό κόσμο

Πόσο ικανός θα είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν να επιδιορθώσει τους υπό κατάρρευση διεθνείς κανόνες και διεθνείς ισορροπίες;

Η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά, είναι δύο ιδανικές περιπτώσεις για να δοκιμαστούν οι προθέσεις και οι ικανότητές του.

4. Αύξηση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς ότι ο Τζο Μπάιντεν θα τερματίσει τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ έναντι στην Κίνα. Αντιθέτως, θα αναζητήσει συμμαχίες προκείμενου να τον διεξάγει πιο αποτελεσματικά. Πολλές χώρες από την Αφρική και την Νοτιοανατολική Ασία κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν να πάρουν θέση, καθώς η ένταση ολοένα και αυξάνεται.

5. Εταιρείες στην πρώτη γραμμή

Ένα ακόμα μέτωπο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα είναι οι εταιρείες, που δεν περιορίζονται στα γνωστά παραδείγματα της Huawei και της TikTok, αφού ο τομέας των επιχειρήσεων μεταστρέφεται ακόμα περισσότερο σε ένα γεωπολιτικό πεδίο μάχης.

Τα αφεντικά, όμως, δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις άνωθεν κυβερνητικές πιέσεις, αλλά και πιέσεις των εργαζομένων και των καταναλωτών, που θα εκφράσουν ακόμα πιο δυναμικά τις απαιτήσεις τους για την κλιματική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη, όπου οι πολιτικοί έχουν κάνει ελάχιστα.

6. Μετά την τεχνολογική επανάσταση

Το 2020, η πανδημία επιτάχυνε την υιοθέτηση πολλών τεχνολογικών συμπεριφορών, από την τηλεδιάσκεψη και τις ηλεκτρονικές αγορές στην τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση. Το 2021 θα ξεκαθαρίσει ποια από αυτές τις συμπεριφορές θα παραμείνουν ή θα αποχωρήσουν.

7. Οι διακοπές

Ο τουρισμός θα συρρικνωθεί και θα αλλάξει δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό. Οι αεροπορικές εταιρίες, οι αλυσίδες ξενοδοχείου και οι κατασκευαστές αεροσκαφών θα δώσουν μάχη, όπως και τα πανεπιστήμια που στηρίζονται σε ξένους φοιτητές.

8. Η ευκαιρία στην κλιματική αλλαγή

Το ενδεχόμενο οι κυβερνήσεις να επενδύσουν στην «πράσινη» ανάπτυξη προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ίσως αποδειχθεί σωτήριο για το κλίμα. Οι προθέσεις των πολιτικών ηγετών θα φανερωθούν στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα, που μεταφέρθηκε λόγω κορονοϊού στα τέλη του 2021.

9. Η χρονιά του τζακ ποτ

Στο καλό σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα έχουμε ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό, υπάρχει η περίπτωση να ζήσουμε όσα ήταν να ζήσουμε το 2020. Ολυμπιακοί Αγώνες 2020, Παγκόσμια Έκθεση Expo 2020 και πολλές ακόμα σύνοδοι και διοργανώσεις που θα έπρεπε να γίνουν το 2020, ίσως γίνουν το νέο έτος.

10. "Καμπανάκι" για νέους κινδύνους

Ακαδημαϊκοί και αναλυτές, πολλοί από τους οποίους είχαν προειδοποιήσει πριν χρόνια για τις πανδημίες, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις κυβερνήσεις να αφιερώσουν χρήμα και χρόνο για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων, για την αντιμετώπιση των οποίων, λίγα έχουν γίνει εως τώρα.