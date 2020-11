Κόσμος

Πούτιν: Συνεργασία με όποιον Πρόεδρο των ΗΠΑ επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα

Τα νόμιμα αποτελέσματα της κάλπης σημείωσε ότι περιμένει ο Πρόεδρος της Ρωσίας για να αντιδράσει επισήμως στην εκλογή του Αμερικανού ομολόγου του.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να εργαστεί με οποιονδήποτε Αμερικανό ηγέτη και θα συγχαρεί όποιον αναδειχθεί σε νικητή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι νομικές τυπικές διαδικασίες, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Θα εργαστούμε με οποιονδήποτε έχει την εμπιστοσύνη του αμερικανικού λαού», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Όμως, ο νικητής πρέπει να ανακηρυχθεί είτε από το αντίπαλο κόμμα, που θα πρέπει να αναγνωρίσει τη νίκη των αντιπάλων τους, είτε αφότου τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών επιβεβαιωθούν με νομικό, νόμιμο τρόπο, επισήμανε ο Πούτιν.

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν προηγούμενα σχόλια του Κρεμλίνου ότι θα περιμένει για τα επίσημα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, προτού σχολιάσει το αποτέλεσμά τους.