Κόσμος

Ανακοινώνει την κυβέρνησή του ο Τζο Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώ ο απερχόμενος Πρόεδρος συνεχίζει τη δικαστική διαμάχη για το αποτέλεσμα των εκλογών, ο εκλεγμένος κάνει τις πρώτες ανακοινώσεις.

Ο Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει την Τρίτη τα ονόματα των πρώτων μελών της κυβέρνησής του, δήλωσε σήμερα ο Ρον Κλάιν, στενός σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

«Θα δείτε τις πρώτες επιλογές για την κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου την Τρίτη, αυτήν την εβδομάδα», είπε ο μελλοντικός προσωπάρχης του Μπάιντεν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, χωρίς να αναφερθεί στα χαρτοφυλάκια που θα αναλάβουν ή σε συγκεκριμένα ονόματα.

«Πρέπει να αναμένουμε ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος θα το κάνει ο ίδιος την Τρίτη», συμπλήρωσε.

Ο Τζο Μπάιντεν, που έχει υποσχεθεί μια «κυβέρνηση που αντιπροσωπεύει την Αμερική», συνεχίζει τη συγκρότηση της ομάδας του για τη μετάβαση, παρά τις προσφυγές στη δικαιοσύνη των δικηγόρων του Ντόναλντ Τραμπ, που αρνείται έως σήμερα να αποδεχθεί την ήττα του στις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου.

Αυτή η συμπεριφορά είναι «επιζήμια», είπε ο Ρον Κλάιν, όμως «αυτό δεν θα αλλάξει τα αποτέλεσμα του τι θα συμβεί την 20η Ιανουαρίου, ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ».