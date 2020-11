Κοινωνία

Νικήθηκε από τον κορονοϊό μετά από τρεις εβδομάδες στη ΜΕΘ ο Dj Decibel (βίντεο)

Λίγους μήνες αφού έγινε πατέρας νόσησε, έδωσε μάχη και νικήθηκε ο αγαπητός σε όλους 39χρονος Dj. Οι φίλοι του μιλούν στον ΑΝΤ1.