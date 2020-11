Αθλητικά

Στην κορυφή μέσω... Αγρινίου ο Άρης

Νικηφόρα πέρασαν οι "κίτρινοι" από την έδρα του Παναιτωλικού.

Με γκολ του Μπρούνο Γκάμα από τα 11 βήματα, το τέταρτο του Πορτογάλου άσου του στη φετινή Λίγκα, ο Άρης πέρασε με 1-0 από το Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής και έφτασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «κίτρινοι» σημείωσαν την έκτη νίκη σε επτά αγώνες πρωταθλήματος (οι πέντε απ΄ αυτές με σκορ 1-0), στο ντεμπούτο του Τραϊανού Δέλλα στον πάγκο των γηπεδούχων, που παραμένουν χωρίς νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Ο Παναιτωλικός είχε μια ευκαιρία στο 16΄, όταν η κεφαλιά του Μάζουρεκ πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Σιαμπάνη, αλλά στο επόμενο λεπτό ο Μαλής έσπρωξε στην περιοχή τον Μάνο, ο Αριστομένης Κουτσιαύτης έδειξε την «άσπρη βούλα» και ο Γκάμα δεν λάθεψε για το 0-1 στο 18΄, που έμελλε να μείνει ως το τέλος.

Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και προσπάθησαν να φτάσουν ισόπαλοι στο ημίχρονο, όμως ο Σιαμπάνης απέκρουσε τα πόδια το πλασέ του Γκμπολί Αριγίμπι, ενώ στο 31΄ μπλόκαρε το φάουλ του ίδιου παίκτη.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βρουν και δεύτερο γκολ για να διασφαλίσουν τη νίκη, αλλά ο Ματέο Γκαρσία αποδείχθηκε άστοχος στις δύο ευκαιρίες του, στο 57ο και 61ο λεπτό, με τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι ένα μακρινό σουτ του Μεντόσα στο 64΄, που βρήκε εκ νέου τον Σιαμπάνη σε ετοιμότητα και έτσι γράφτηκε το τελικό 0-1.