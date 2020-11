Κοινωνία

Πατέρας της Μελίνας στον ΑΝΤ1: Κάθε φορά βιώνω το θάνατό της (βίντεο)

Την τραγωδία που ζει καθημερινά στην εκδίκαση για το θάνατο της κόρης του περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 4χρονης που «χάθηκε» σε χειρουργείο.