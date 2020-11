Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πρόγραμμα εμβολιασμού σε ΗΠΑ και Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στο Δεκέμβριο ξεκινά ο εμβολιασμός στις ΗΠΑ. Οι καλύτερα προετοιμασμένες χώρες η Ισπανία και η Γερμανία, λέει ο Σάντσεθ.

Η Ισπανία θα ξεκινήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού τον Ιανουάριο και αναμένει να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού εντός έξι μηνών, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, λίγο μετά την ανακοίνωση ότι στις ΗΠΑ θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός το Δεκέμβριο.

Ο Σάντσεθ είπε ότι η Ισπανία και η Γερμανία είναι οι πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ένα πλήρες πρόγραμμα εμβολιασμού.

"Η εκστρατεία θα αρχίσει τον Ιανουάριο και θα έχουμε 13.000 σημεία εμβολιασμού", δήλωσε ο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη διήμερη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20.

"Ένα πολύ σημαντικό μέρος του πληθυσμού θα είναι σε θέση να εμβολιαστεί, με όλες τις εγγυήσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους".

Η Ισπανία θα εφαρμόσει ενιαία εθνική στρατηγική, αρχίζοντας από τις "ομάδες προτεραιότητας", δήλωσε ο Σάντσεθ, και πρόσθεσε ότι θα παρουσιάσει το σχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη. Είπε επίσης ότι θα προσληφθούν περισσότεροι επαγγελματίες υγείας.

"Έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας, αλλά ο οδικός χάρτης έχει χαραχτεί", δήλωσε.

Η Ισπανία έχει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στη δυτική Ευρώπη μετά τη Γαλλία, με περίπου 1,5 εκατομμύριο κρούσματα και 46.619 θανάτους από την Covid-19.

Ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα αρχίσουν την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19 πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου, αμέσως αφότου λάβουν την έγκριση των υγειονομικών αρχών, δήλωσε σήμερα ο Μόνσεφ Σλάουι, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβερνητικής ομάδας για τα εμβόλια.

«Το σχέδιό μας είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα εμβόλια προς τα κέντρα εμβολιασμού εντός 24 ωρών μετά την έγκριση, επομένως, αναμένω αυτό να γίνει ενδεχομένως τη δεύτερη ημέρα μετά την έγκριση, την 11η ή τη 12η Δεκεμβρίου», είπε ο Σλάουι στο CNN, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία αναμένονται οι πρώτοι εμβολιασμοί.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος είπε επίσης πως ελπίζει ότι μόλις ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού, η χώρα θα μπορέσει να πετύχει τη «συλλογική ανοσία» τον μήνα Μάιο.

«Κανονικά, με το ποσοστό αποτελεσματικότητας που έχουμε (94%), το να εμβολιάσουμε το 70% ή σχεδόν αυτό το ποσοστό του πληθυσμού θα επέτρεπε να έχουμε μια πραγματική συλλογική ανοσία. Αυτό θα γίνει πιθανόν τον Μάιο ή κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τα σχέδιά μας», εξήγησε.

«Ελπίζω πραγματικά να δούμε τα επίπεδα αρνητικής αντίληψης του εμβολίου να μειώνονται και την αποδοχή από τους πολίτες να αυξάνεται. Αυτό θα είναι αναγκαίο για να μας βοηθήσει», επισήμανε.