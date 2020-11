Κόσμος

Διάσωση άνδρα από πηγάδι βάθους 10 μέτρων (βίντεο)

Ολόκληρη επιχείρηση στήθηκε για τον απεγκλωβισμό του άνδρα που βρέθηκε στον πάτο του πηγαδιού.

Από πηγάδι βάθους 10 μέτρων διέσωσαν έναν άνδρα πυροσβέστες στην πόλη Γουχάν.

Οι πυροσβέστες δέχθηκαν κλήση για βοήθεια και όταν πήγαν στο σημείο, βρήκαν τον άνδρα στο βάθος του πηγαδιού να ουρλιάζει από τους πόνους.

Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση κι ένας από τους πυροσβέστες κατέβηκε στο πηγάδι και τον έβγαλε.

Ο παγιδευμένος, παρά την ανακούφισή του, όταν είδε τον διασώστη του, συνέχιζε να σφαδάζει από τους πόνους. Τελικά, είχε σπάσει το αριστερό πόδι και το δεξί του χέρι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.