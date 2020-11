Πολιτική

Νίκος Φίλης: Προσβολή της Δημοκρατίας τα στρατιωτικά και θρησκευτικά σύμβολα στη Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οξύτατη επίθεση στην κυβέρνηση από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ατόπημα πρώτης γραμμής, πολιτικά και αισθητικά αποκρουστικό, χαρακτηρίζει ο πρώην υπουργός Παιδείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την απεικόνιση στρατιωτικών και θρησκευτικών συμβόλων στο κτίριο της Βουλής.

Ο τομεάρχης Παιδείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι πρόκειται για «για στυγνή προσβολή της Δημοκρατίας. Όλοι αντιλαμβάνονται τι σηματοδοτεί η προβολή στην κεντρική όψη του Κοινοβουλίου στρατιωτικών ασκήσεων. Λίγες μέρες μάλιστα μετά την απόπειρα της κυβέρνησης να εμποδίσει με τη βία και να αμαυρώσει τον συμβολικό, λόγω συνθηκών, εορτασμό του Πολυτεχνείου».

«Η χθεσινή ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Εισοδίων της Παναγίας, αξιοποιήθηκε από τη ΝΔ για την προβολή στην πρόσοψη του Κοινοβουλίου εικόνων που παραπέμπουν στο διαβόητο "Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών". Το κτίριο του βασικού θεσμού της Δημοκρατίας καλύφθηκε από εικόνες πολεμικής κινητοποίησης και από θρησκευτικές απεικονίσεις, κάτι εντελώς ανεπίτρεπτο» σημειώνει ο κ. Φίλης για να προσθέσει το εξής:

«Φαίνεται ότι ο υπό τον κ. Μητσοτάκη συνασπισμός Δεξιάς, "σοβαρής" Ακροδεξιάς και νεοφιλελεύθερου Κέντρου, αγωνιά για το μέλλον του, μετά την πανθομολογούμενη αποτυχία του να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Δεν εξηγείται αλλιώς η επιμονή του όλο το τελευταίο διάστημα να αναβαπτίζεται στα βρώμικα νερά του μιλιταρισμού, του σκοταδισμού, του αυταρχισμού και της εμφυλιοπολεμικής εθνικοφροσύνης».

«Είναι, άραγε, τόσο σημαντικά τα οφέλη που προσδοκά η ΝΔ από τα "ορφανά" υπολείμματα της Χρυσής Αυγής, ώστε, να εγκαταλείπει τις φιλελεύθερες κεντροδεξιές ιδρυτικές της αρχές; Το άμεσο μέλλον θα δείξει. Πάντως, όσον αφορά στο παρόν, τόσο "φιλελευθερισμό" είχαμε να δούμε από τη χούντα» καταλήγει ο Νίκος Φίλης.