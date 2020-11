Life

Kitesurfing στα νερά της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (εικόνες)

Eντυπωσιακά άλματα και περιστροφές στα νερά της λιμνοθάλασσας.

Οι δυνατοί άνεμοι είναι οι ιδανικές καιρικές συνθήκες για kitesurfing.

Οι λάτρεις του kitesurfing στο Μεσολόγγι δεν έχασαν την ευκαιρία, το πρωί της Κυριακής, και πραγματοποίησαν εντυπωσιακά άλματα και περιστροφές στα νερά της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

ΠΗΓΗ: onairnews.gr