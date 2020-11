Αθλητικά

ATP Finals: Η κούπα στον Μεντβέντεφ

Ο σημαντικότερος τίτλος στην καριέρα του Ντανίλ Μεντβέντεφ

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, μετά από ανατροπή, νίκησε τον Ντόμινικ Τιμ στον τελικό του ATP Finals στην O2 Arena του Λονδίνου και κατέκτησε τον τίτλο. Στην τελευταία χρονιά που το ATP Finals φιλοξενήθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα (μετακομίζει στο Τορίνο από το 2021), ο 24χρονος Ρώσος επικράτησε με 4-6, 7-6(2), 6-4 του 27χρονου Αυστριακού τενίστα, ο οποίος πέρυσι είχε ηττηθεί ξανά, από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Στον πρώτο τελικό του σε ATP Finals, Μεντβέντεφ παίρνει τα σκήπτρα από τον Έλληνα τενίστα κατακτώντας τον σημαντικότερο τίτλο της καριέρας του. Ένα τρόπαιο που του προσθέτει 1.500 βαθμούς στο ranking και 1.564.000 δολάρια στον τραπεζικό λογαριασμό του.

H ρωσική «αρκούδα», αφού Μεντβέντεφ σημαίνει αρκούδα στη γλώσσα του, παρέμεινε αήττητος (σε 10 αγώνες), νικώντας τους τρεις καλύτερους τενίστες στον κόσμο: τον Ράφα Ναδάλ, τον Νόβακ Τζόκοβιτς και απόψε τον Ντόμινικ Τιμ! Ο Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, Ντόμινικ Τιμ, έχοντας κατακτήσει το πρώτο του Grand Slam, στο US Open, δεν κατάφερε να φύγει με το τρόπαιο του ATP Finals για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Είδε δε τον Μεντβέντεφ να μειώνει σε 3-2 το ρεκόρ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Αν και ο Τιμ ξεκίνησε καλύτερα από τον Ρώσο τενίστα, και στα δύο πρώτα σετ, αλλά όπως και στον ημιτελικό με τον Ναδάλ, ο Μεντβέντεφ έκανε ανατροπή. Ο Ρώσος είχε περισσότερες δυνάμεις, έβγαλε ενέργεια και μετά από οκτώ χαμένες ευκαιρίες για μπρέικ, τελικά προσπέρασε με 4-2. Κρατώντας το σερβίς του , μετά από 2 ώρες και 42 λεπτά, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έφτασε στον ένατο τίτλο της καριέρας του. Ένα ιδανικό φινάλε στη σεζόν, με "back to back" τίτλους σε Παρίσι και Λονδίνο.