Κορονοϊός – Βρετανία: αίρονται περιορισμοί στις μετακινήσεις ενόψει Χριστουγέννων

Τι αλλάζει στην καραντίνα των 14 ημερών που επιβάλλεται σε όσους ταξιδεύουν στη λίστα των «κόκκινων περιοχών».

Ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας θα ανακοινώσει σήμερα, Δευτέρα, ότι οι περιορισμοί της καραντίνας θα λήξουν εγκαίρως για τα Χριστούγεννα, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να ταξιδέψουν σε χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα "των κόκκινων περιοχών" υψηλού κινδύνου για να επισκεφθούν συγγενείς.

Οι περιορισμοί θα μειωθούν από 14 ημέρες σε πέντε εάν οι ταξιδιώτες βγουν αρνητικοί στο τεστ για τον κορονοϊό πέντε ημέρες μετά την επιστροφή τους στη χώρα.

Οι κανονισμοί θα αλλάξουν για να θεσπιστεί το νέο πενθήμερο καθεστώς στις 15 ή 16 Δεκεμβρίου, με τους πολίτες να απαλλάσσονται από την καραντίνα μόλις αρχίσουν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα των δικών τους τεστ, σύμφωνα με την Telegraph.