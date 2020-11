Κόσμος

Bloomberg: αυτός θα είναι ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας

Ο Μπάιντεν προετοιμάζεται για τη μετάβαση στο Λευκό Οίκο η οποία θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, σχεδιάζει να ονομάσει τον Άντονι Μπλίνκεν υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης που θα σχηματίσει αφού αναλάβει τα καθήκοντά του την 20ή Ιανουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του bloomberg, αναμένεται ο Μπάιντεν να ανακοινώνει επίσημα τον μελλοντικό διορισμό αυτόν αύριο Τρίτη. Η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου η οποία χειρίζεται τη μεταβίβαση της εξουσίας και ο ίδιος ο Μπλίνκεν απέφυγαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε σε δήλωσή του στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο Μπλίνκεν είναι όντως ο πιθανότερος υποψήφιος για να αναλάβει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφού ορκιστεί ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.