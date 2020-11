Αθλητικά

Μίλαν: στην κορυφή με τον “αειθαλή” Ιμπαραΐμοβιτς

Ο Σουηδός που διανύει το 39ο έτος της ηλικίας του, σκοράρει κατά… ριπάς!

Ένας απίθανος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, έχει μεταμορφώσει τη Μίλαν σε ομάδα τίτλου...

Ο Σουηδός σταρ οδήγησε τους «ροσονέρι» σε μεγάλη νίκη επί της Νάπολι στο «Σαν Σίρο» με 3-1 κι έφερε τους Λομβαρδούς στην κορυφή της κατάταξης, με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής.

Μανωλάς και Κουλιμπαλί δεν κατάφεραν να «κρατήσουν» τον «Ίμπρα», που από παιχνίδι σε παιχνίδι εμφανίζεται και καλύτερος.

Ο ηγέτης της Μίλαν σκόραρε στο 20΄ και διπλασίασε στο 54΄, ενώ παρά τη μείωση του σκορ με τον Μέρτενς, οι «παρτενοπέι» δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ, που διευρύνθηκε μάλιστα στις καθυστερήσεις.