Κόσμος

Φονική επίθεση σε τέμενος

Η συμμορία που πραγματοποίησε την επίθεση απήγαγε και δεκάδες πιστούς.

Ένοπλοι δολοφόνησαν πέντε πιστούς και απήγαγαν άλλους 18 σε επίθεση εναντίον τεμένους στη βορειοδυτική Νιγηρία, ενημέρωσε χθες Κυριακή η αστυνομία.

Περίπου εκατό ζωοκλέφτες, που πήγαν στην πόλη με μοτοσικλέτες και παρέστησαν τους πιστούς για να μπουν στο τέμενος, άνοιξαν πυρ την Παρασκευή εναντίον πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για την εβδομαδιαία προσευχή στο απομονωμένο χωριό Ντάτσεν Γκάρι, στην πολιτεία Ζάμφαρα.

«Οι κακοποιοί σκότωσαν πέντε πιστούς και απήγαγαν 18 ανθρώπους, περιλαμβανομένου του ιμάμη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας, ο Μοχάμεντ Σέχου.

Αυτόπτης μάρτυρας ωστόσο έκανε λόγο για πάνω από 30 ομήρους.

«Επιτέθηκαν στο τέμενος κατά τη διάρκεια του κηρύγματος του ιμάμη και απήγαγαν πάνω από 30 ανθρώπους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιμπραήμ Αλτίν, κάτοικος του Ντάτσεν Γκάρι.

Στη βορειοδυτική Νιγηρία ένοπλες συμμορίες επιδίδονται σε λεηλασίες χωριών, κλοπές βοοειδών και απαγωγές με σκοπό την απόσπαση λύτρων.

Οι συμμορίες αυτές κρύβονται σε καταυλισμούς στο αχανές δάσος Ρούγκου, που εκτείνεται στις πολιτείες Κατσίνα, Ζάμφαρα, Καντούνα και Νίγηρα, από όπου εξαπολύουν επιθέσεις.

Οι συμμορίες δρουν χωρίς κάποιο σαφές ιδεολογικό κίνητρο, αλλά αρκετοί ειδικοί έχουν προειδοποιήσει το τελευταίο διάστημα ότι καταγράφεται προσέγγισή τους με τις τζιχαντιστικές οργανώσεις που δρουν στην περιοχή.

Τον Αύγουστο, η Μπόκο Χαράμ, η οποία διεξάγει αιματηρό ανταρτοπόλεμο από το 2009 στο βορειοανατολικό τμήμα της πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας, διένειμε βίντεο προπαγάνδας στο οποίο κακοποιοί στην πολιτεία του Νίγηρα ορκίζονταν πίστη στην ίδια.