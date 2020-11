Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η UNICEF θα διανείμει 2 δις δόσεις εμβολίων σε φτωχές χώρες

Το σχέδιο και η συνεργασία με 350 αερομεταφορείς.

Σχεδόν δύο δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων εναντίον του νέου κορονοϊού θα σταλούν αεροπορικώς στις αναπτυσσόμενες χώρες την επόμενη χρονιά στο πλαίσιο μιας «επιχείρησης μαμούθ», τόνισε την Δευτέρα (23/11) το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF). Παράλληλα, αρκετοί ηγέτες σε διεθνές επίπεδο δεσμεύονται πλέον να εξασφαλίσουν δίκαιη κατανομή των σωτήριων αυτών σκευασμάτων.

Η UNICEF εξήγησε πως καταρτίζει σχέδιο σε συνεργασία με 350 αερομεταφορείς και εταιρείες μεταφοράς φορτίων για να εξασφαλιστεί ότι θα παραδοθούν εμβόλια και 1 δισεκατομμύριο σύριγγες σε φτωχές χώρες, από το Μπουρούντι ως το Αφγανιστάν και την Υεμένη, στο πλαίσιο του COVAX, του παγκόσμιου προγράμματος εμβολιασμού εναντίον του SARS-CoV-2 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Αυτή η ανεκτίμητη συνεργασία (…) θα εξασφαλίσει πως θα έχουμε επαρκείς δυνατότητες μεταφοράς στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής επιχείρησης μαμούθ», τόνισε η Ετλέβα Καντίλι, διευθύντρια του τμήματος προμηθειών της UNICEF, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της.

Το πρόγραμμα COVAX, του οποίου ηγούνται η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Συμμαχία για τις Καινοτομίες στην Προετοιμασία για την Αντιμετώπιση Επιδημιών, έχει σκοπό να αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις από το να επιδοθούν στη συσσώρευση εμβολίων, να δοθεί αντιθέτως έμφαση στον όσο το δυνατόν ταχύτερο εμβολιασμό των ομάδων του πληθυσμού που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σε κάθε χώρα.



Στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20) πιο ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών του κόσμου, πολλοί ηγέτες δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν τη δίκαιη κατανομή των εμβολίων εναντίον του νέου κορονοϊού, των φαρμάκων και των τεστ, ώστε οι φτωχότερες χώρες να μη μείνουν χωρίς μέσα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ήδη πολύ προτού ξεσπάσει η πανδημία, η πρόσβαση στα εμβόλια διεθνώς ήταν φοβερά άνιση, με περίπου 20 εκατομμύρια βρέφη να μη λαμβάνουν εμβόλια που θα μπορούσαν να τα σώσουν από σοβαρές ασθένειες, τον θάνατο, την αναπηρία και χρόνια προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Τους χρειαζόμαστε όλους καθώς ετοιμαζόμαστε να διανείμουμε δόσεις εμβολίων εναντίον του νέου κορονοϊού, σύριγγες και μέσα ατομικής προστασίας σε εργαζομένους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε όλη την υφήλιο», σημείωσε η Καντίλι της UNICEF, διευκρινίζοντας πως θα υπάρξει στενή συνεργασία με την Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) και με τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας.

Ο κεντρικός ρόλος που ανέλαβε η UNICEF στο πρόγραμμα COVAX οφείλεται στο γεγονός πως είναι ο οργανισμός που αγοράζει τα περισσότερα εμβόλια στον πλανήτη.

Χειρίζεται την προμήθεια 2 και πλέον δισεκατομμυρίων εμβολίων σε ετήσια βάση για την ανοσοποίηση και την αντίδραση σε ξεσπάσματα επιδημιών για λογαριασμό σχεδόν 100 χωρών.

Φαρμακευτικές εταιρείες και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο έχουν αποδυθεί σε αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων εναντίον του νέου κορονοϊού. Ευρείας κλίμακας κλινικές δοκιμές αρκετών υποψηφίων εμβολίων, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εθελοντών, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Το υποψήφιο εμβόλιο των Pfizer Inc και BioNTech ενδέχεται να εξασφαλίσει άδεια κυκλοφορίας με διαδικασίες κατεπείγοντος από τους ελεγκτικούς φορείς των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επόμενο μήνα, καθώς τα οριστικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του έδειξαν πως είναι αποτελεσματικό κατά το 95% χωρίς να παρουσιάζει σοβαρές παρενέργειες.

Από την πλευρά της, η Moderna Inc έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής ευρείας κλίμακας του δικού της υποψηφίου εμβολίου, που υποδεικνύουν ότι είναι αποτελεσματικό κατά το 94,5%.

Τα καλύτερα των προσδοκώμενων αποτελέσματα των δύο εμβολίων, που βασίζονται στη συγκριτικά νέα τεχνολογία του αγγελιοφόρου RNA (mRNA), εγείρουν ελπίδες πως πλησιάζει το τέλος της πανδημίας η οποία έχει στοιχίσει ως εδώ τη ζωή σε πάνω από 1,3 εκατ. ανθρώπους κι έχει καταφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία και την καθημερινή ζωή.