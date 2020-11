Κοινωνία

Σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία με θύμα μια 44χρονη μητέρα.

Ένα στυγερό έγκλημα με θύμα μια 44χρονη μητέρα, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στον Πύργο Διρού στη Μάνη.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, 44χρονος άνδρας σκότωσε με καραμπίνα τη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους, μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Οι Αρχές βρίσκονται στον τόπο του εγκλήματος και διερευνούν την υπόθεση.