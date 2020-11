Κοινωνία

Κορονοϊός: θρήνος για την απώλεια του 39χρονου DJ (βίντεο)

Ήταν υγιέστατος και τηρούσε όλα τα μέτρα, δήλωσε ο συνάδελφος του, Σ. Καββαδάς. Μπήκε στην εντατική 10 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού του.