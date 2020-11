Οικονομία

ΑΑΔΕ: ανοίγει η πλατφόρμα για επανένταξη στις 100 - 120 δόσεις

Δείτε αναλυτικά ποιους αφορά, αλλά και ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επανένταξη.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όσους φορολογούμενους δεν μπόρεσαν να καταβάλουν δόσεις οι οποίες ήταν ρυθμισμένες σε 100 ή 120 δόσεις, να επανενταχθούν σε αυτές. Βασική προϋπόθεση είναι ο φορολογούμενος – οφειλέτης να καταβάλει τη δόση του Νοεμβρίου. Όσον αφορά τις δόσεις που δεν πληρώθηκαν, αυτές θα μεταφερθούν στο τέλος της ρύθμισης.

Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία και την περίοδο Μαρτίου 2020- Σεπτεμβρίου 2020 και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα να χάσουν τις παλιές τους ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων, μπορούν τώρα να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των ρυθμίσεων τους από το Νοέμβριο και μετά, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Έστω επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά δεν κατάφερε να πληρώσει τις δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να χάσει τη ρύθμιση. Τώρα θα μπορεί να επανενταχθεί σε αυτή καταβάλλοντας κανονικά τη δόση του Νοεμβρίου. Οι δόσεις των παραπάνω μηνών θα μεταφερθούν στο τέλος της αρχικής ρύθμισης. Σύμφωνα με πληροφορίες ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή παράταση για λίγες ημέρες στην καταβολή της δόσης η οποία λήγει στις 30 του μηνός.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων, προκειμένου όσοι φορολογούμενοι έχασαν τη ρύθμιση τους από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά, να ενταχθούν σε αυτή. Δηλαδή φορολογούμενος που δεν έχει πληγεί από την πανδημία, ο οποίος πλήρωνε κανονικά τις δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Ωστόσο μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 την έχασε και έως τώρα δεν μπορούσε να ξαναρυθμίσει τις συγκεκριμένες οφειλές του. Οι πρόσφατες αλλαγές που έγιναν του δίνουν τη δυνατότητα να εντάξει τις συγκεκριμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.