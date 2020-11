Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: τα μέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, προειδοποίησε ότι για να βγούμε από το lockdown είναι απαραίτητη η συμμόρφωση όλων στα μέτρα.