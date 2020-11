Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: η AstraZeneca ανακοίνωσε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που ανέπτυξε η βρετανική AstraZeneca μαζί με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει αποτελεσματικότητα κατά μέσο όρο 70%, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία.

Πρόκειται για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών που πραγματοποιούνται στη Βρετανία και τη Βραζιλία, επεσήμανε η AstraZeneca.

"Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του εμβολίου επιβεβαιώνουν ότι θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά της covid-19 και ότι θα έχει άμεση επίδραση σε αυτή την κρίση δημόσιας υγείας", σχολίασε ο Πασκάλ Σοριότ επικεφαλής της AstraZeneca.

Σε ανάρτηση του, ο καθηγητής της πολιτικής της Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηλίας Μόσιαλος, υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90%, διευκρινίζοντας ότι η αποτελεσματικότητα του 70% αναφέρεται στην υποομάδα των εθελοντών που πήραν μόνο την πρώτη δόση, ενώ όταν πήραν την πλήρη δόση, η αποτελεσματικότητα έφτασε το 90%.