Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Τι αναφέρει η νέα ανακοίνωση από το νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν εκδόθηκε για την εξέλιξη της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου που νοσεί από κορονοϊό.

Η κατάσταση της υγείας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου, για 5η συνεχή ημέρα, παραμένει σταθερή, αναφέρει η ανακοίνωση του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός".