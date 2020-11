Τοπικά Νέα

Πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο

Νέα κτηνωδία με θανάτωση σκύλου. Σύλληψη και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς και για παραβάσεις περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς με τη χρήση κυνηγετικού όπλου πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα ένα σκυλί. Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του, καθώς και σε Ι.Χ.Φ ιδιοκτησίας του κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, ένα κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια και ένα μαχαίρι.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήματα Φαιστού, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.