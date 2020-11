Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: Ξεχάστε Απόκριες και Πάσχα - Έρχεται τρίτο κύμα κορονοϊού

Πως θα γιορταστούν τα Χριστούγεννα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Νέα "καμπανάκια" απο την Πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Τι θα συζητήσουν Μητσοτάκης - λοιμοξιωλόγοι για την διάρκεια του lockdown

Στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, Πρωθυπουργός και λοιμωξιολόγοι εξετάζουν ολα τα δεδομένα της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα. Επί τάπητος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα τεθούν τα επόμενα βήματα για την άρση ή όχι του lockdown. Όλα δείχνουν ότι η «καραντίνα» θα συνεχιστεί αλλά άγνωστο είναι το για πόσο διάστημα θα είναι αυτό. Τα πάντα τίθενται υπό το πρίσμα του αριθμού των κρουσμάτων, κυρίως όμως υπό τον ρυθμό των διασωληνώνσεων και των θανάτων. Επί τάπητος θα τεθεί και η επιδημιολογική εικόνα ανά περιοχή σε επίπεδο κρουσμάτων.

Η παράταση του lockdown μοιάζει προδιαγεγραμμένη αλλά κανείς δεν γνωρίζει αν θα είναι για μια εβδομάδα ή για περισσότερο. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται, από τους ειδικούς, η κορύφωση σε ότι αφορά νεκρούς και εισαγωγές σε ΜΕΘ. Αν πράγματι ο αριθμός των κρουσμάτων σταθεροποιηθεί και κινηθεί πτωτικά προς τα τέλη της εβδομάδας, όπως αισιοδοξούν οι ειδικοί, τότε θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για άρση του lockdown και το σχέδιο για τη λειτουργία της αγοράς τα Χριστούγεννα.

Νέο κύμα μετά τα Χριστούγεννα

Και ενώ όλα δείχνουν πως οι απαγορεύσεις οδεύουν προς παράταση, έρχεται η προειδοποίηση σοκ από την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά, Ματίνα Παγώνη. Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, η κα Παγώνη προειδοποίησε πως μετά τις γιορτές θα έρθει το τρίτο κύμα κορονοϊού και θα είναι πιο ισχυρό. Γι’ αυτό και κάλεσε τους πάντες εκτός από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά να «ξεχάσουν» επίσης τις Απόκριες και το Πάσχα!

«Έχουμε πολλά κρούσματα και πάνω από 3.000 νοσηλευόμενους, ενώ οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι αυξάνονται συνεχώς. Το τρίτο κύμα θα έρθει μετά τα Χριστούγεννα και μπορεί να είναι πιο δύσκολο κι εμείς ακόμα συζητάμε γιατί δεν πρέπει να κάνουμε ρεβεγιόν τα Χριστούγεννα» είπε εξάλλου η Ματίνα Παγώνη μιλώντας και στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Κατά την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ «θα δούμε μείωση την επόμενη εβδομάδα, όμως μόνο στα κρούσματα και όχι στους άλλους δείκτες, στους νοσηλευόμενους και στους θανάτους». Σημείωσε δε ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το lockdown θα πάρει μια εβδομάδα παράταση σίγουρα και έκρινε πως τα μέτρα έπρεπε να έχουν ληφθεί λίγο νωρίτερα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να είχε επιβληθεί το lockdown τον Οκτώβριο.

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της αγοράς η Ματίνα Παγώνη εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα πάρει σίγουρα παράταση μιας εβδομάδας, αλλά ακόμα και στις 7 Δεκεμβρίου τα κρούσματα θα είναι περίπου στα 2.000 ή λίγο πιο κάτω. Πρόσθεσε πάντως ότι μέχρι τα Χριστούγεννα υπάρχει περιθώριο να έχουν περιοριστεί τα κρούσματα στα 500, αριθμός που θα επιτρέψει ενδεχομένως τις μετακινήσεις από νομό σε νομό για τις γιορτές. «Αν μέχρι τότε υπάρξει μεγάλη μείωση των κρουσμάτων, υπάρχει ενδεχόμενο να επιτραπούν οι μετακινήσεις. Για να είμαστε ασφαλείς, τα κρούσματα πρέπει να πέσουν στα 500 κρούσματα».

Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των νοσηλευομένων, οι οποίοι είναι περίπου 3.000, η Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι το 5% αυτών διασωληνώνεται και πλέον νοσηλεύονται νέοι άνθρωποι, 18-20 ετών.

Σχετικά με τις ΜΕΘ, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών δήλωσε ότι η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα βρίσκονται στο κόκκινο και ίσως στη Βόρεια Ελλάδα χρειαστεί να γίνει επίταξη κι άλλων κλινών σε ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ στην Αττική υπάρχουν 44 κενά κρεβάτια.