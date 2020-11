Παράξενα

Μητέρα συνελήφθη 7 φορές για κλοπές των... παιδιών της!

Παρά τις απανωτές συλλήψεις, δεν φαίνεται να "συνετίζονται" ούτε οι δράστες ούτε η μάνα τους.

Κάθε τρεις και λίγο συλλαμβάνεται μια Ελληνίδα μητέρα στην πόλη της Άρτας, επειδή τα ανήλικα παιδιά της ηλικίας 8 ως 12 χρόνων είναι “αλαφροχέρηδες”!

Μάλιστα, βρέθηκε με χειροπέδες για έβδομη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών!

Ένα από τα ανήλικα τρύπωσε μέσα σε έναν εργασιακό χώρο και άρπαξε ένα πορτοφόλι με χρήματα, αλλά λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και το πορτοφόλι αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του με ακέραιο το περιεχόμενό του.

Ο μικρός συνελήφθη και αμέσως μετά αστυνομικοί της Ασφάλειας πέρασαν χειροπέδες και στη μητέρα του, που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

10 Οκτωβρίου, η γυναίκα είχε συλληφθεί ξανά όταν δύο από τα παιδιά της ηλικίας 9 και 12 χρόνων ξάφρισαν 270 ευρώ από έναν ηλικιωμένο, αλλά εντοπίστηκαν αμέσως από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και προσήχθησαν στην Ασφάλεια. Φυσικά, κάθε φορά μετά την απολογία της η μητέρα αφήνεται ελεύθερη και τα πιτσιρίκια της συνεχίζουν τις κλοπές

Ανήλικοι διέρρηξαν επιχειρήσεις στην Καλαμάτα

Και από την Δυτική στην Νότια Ελλάδα , δικογραφία για κλοπή σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας σε βάρος τριών ανήλικων Ελλήνων που διέπραξαν κλοπές σε δύο επιχειρήσεις στην Καλαμάτα και σε τοπική κοινότητα του ομώνυμου Δήμου, στις 22 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου. Στην δικογραφία που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας περιλαμβάνονται οι γονείς τους, μια 28χρονη και ένας 43χρονος, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

